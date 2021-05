Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon fennakadást a közúti forgalom elterelése.","shortLead":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon...","id":"20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1ab24-a502-42a6-85e3-14bdf5aa2c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","timestamp":"2021. május. 21. 18:25","title":"BKK: Kedden kezdődik a Clark Ádám tér átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55cc6c-248c-418b-9aaa-b0dd1c88bdf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben közvetítik az egész dalversenyt a szervezők.","shortLead":"Élőben közvetítik az egész dalversenyt a szervezők.","id":"20210522_eurovizios_dalfesztival_eloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e55cc6c-248c-418b-9aaa-b0dd1c88bdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a0fbf-b902-4289-935a-ca469435f759","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_eurovizios_dalfesztival_eloben","timestamp":"2021. május. 22. 21:50","title":"Elkezdődött az Eurovíziós Dalfesztivál döntője – Itt nézheti élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA történetének legbefolyásosabb alelnökeként emlegetett Dick Cheney lánya. Bosszúból a Trumpot vakon követő képviselőházi republikánusok megfosztották a tisztségétől.","shortLead":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA...","id":"202120_liz_cheney_partuto_republikanus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d62b56-af20-49c8-95c5-0b132e32d342","keywords":null,"link":"/360/202120_liz_cheney_partuto_republikanus","timestamp":"2021. május. 22. 13:00","title":"Még a legerősebb amerikai alelnök lánya sem húzhat ujjat a bukott Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d3068c-d51c-4c04-b1f3-d61ae78cb987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi katonai koalíció kivonulásával és benne a magyar szerepvállalás befejezésével lezárul egy korszak Afganisztánban és a Magyar Honvédség történetében is. Arról, hogy ez mennyiben volt siker és milyen kihívások állnak ezután a magyar haderő előtt, Wagner Péterrel, a Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A nemzetközi katonai koalíció kivonulásával és benne a magyar szerepvállalás befejezésével lezárul egy korszak...","id":"20210522_Fulke_Milyen_Afganisztant_hagyunk_hatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d3068c-d51c-4c04-b1f3-d61ae78cb987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6db484-f0d1-45bc-883c-0fd68aaff250","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Fulke_Milyen_Afganisztant_hagyunk_hatra","timestamp":"2021. május. 22. 11:00","title":"Fülke: Milyen Afganisztánt hagyunk hátra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó rendszerét.","shortLead":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó...","id":"20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f28eaa-fdbb-4822-9c05-14fb8db0bac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","timestamp":"2021. május. 21. 10:33","title":"13 ezer órán át támadták a hackerek az új processzort, mégsem tudták feltörni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20-30 jelöltje lehet majd az Új Világ Néppártnak.","shortLead":"20-30 jelöltje lehet majd az Új Világ Néppártnak.","id":"20210522_palinkas_jozsef_ellenzeki_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865f0598-6077-4836-9594-5853d00056bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_palinkas_jozsef_ellenzeki_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 22. 22:10","title":"Pálinkás József pártja is elindulna az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc4595-4ed0-46df-aac4-ed0dac9faddf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A közösségi média korában már ciki mindig (vagy sokáig) ugyanabban a göncben mutatkozni. Azoknak, akik nem akarnak folyton új ruhákat, kiegészítőket vásárolni, megjelentek a „sima”, tehát nem alkalmi cuccokat kínáló kölcsönzők.","shortLead":"A közösségi média korában már ciki mindig (vagy sokáig) ugyanabban a göncben mutatkozni. Azoknak, akik nem akarnak...","id":"202120_atruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc4595-4ed0-46df-aac4-ed0dac9faddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d66a41-4203-4e1d-9caa-733cccf44e65","keywords":null,"link":"/360/202120_atruhazas","timestamp":"2021. május. 23. 08:30","title":"Állandó vásárlás helyett bérlés: megérkeztek a ruhaelőfizetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte, így Magyarországon is gombamód szaporodnak a házi kedvenceket is befogadó szálláshelyek. A kereslet gyorsan nő, ezzel párhuzamosan nemcsak az állatbarát szállodák és panziók száma emelkedik, hanem a szolgáltatások köre is bővül. ","shortLead":"Világszerte, így Magyarországon is gombamód szaporodnak a házi kedvenceket is befogadó szálláshelyek. A kereslet...","id":"202120__utazas_kisallatokkal__bovulo_szolgaltatasok__ebwellness__baratok_kozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d51ef1a-8270-48b7-bb2b-e4357e862f38","keywords":null,"link":"/360/202120__utazas_kisallatokkal__bovulo_szolgaltatasok__ebwellness__baratok_kozt","timestamp":"2021. május. 21. 17:00","title":"„Faroktól a körömig”: Rohamtempóban fejlődik az állatbarát turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]