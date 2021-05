Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is kiszabhatnak rá.","shortLead":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is...","id":"20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b745a54-b6ed-4924-85a5-0c69b894750a","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","timestamp":"2021. május. 21. 17:47","title":"A Fidesz alkalmazásában állt a férfi, akit tavaly öltözködő lányok fotózásakor értek tetten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb0a65b-bc49-4892-b09f-bebe7fb28ca4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák pontosabban észlelik a koronavírus-fertőzést sok Covid-gyorstesztnél (LFT) – derült ki egy francia kutatásból. ","shortLead":"A kutyák pontosabban észlelik a koronavírus-fertőzést sok Covid-gyorstesztnél (LFT) – derült ki egy francia kutatásból. ","id":"20210520_koronavirus_gyorsteszt_szaglas_kutyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcb0a65b-bc49-4892-b09f-bebe7fb28ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1ae13b-00e3-46c8-93b9-44e705b2de8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_koronavirus_gyorsteszt_szaglas_kutyak","timestamp":"2021. május. 20. 21:55","title":"A kutyák 97 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a koronavírus jelenlétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte, így Magyarországon is gombamód szaporodnak a házi kedvenceket is befogadó szálláshelyek. A kereslet gyorsan nő, ezzel párhuzamosan nemcsak az állatbarát szállodák és panziók száma emelkedik, hanem a szolgáltatások köre is bővül. ","shortLead":"Világszerte, így Magyarországon is gombamód szaporodnak a házi kedvenceket is befogadó szálláshelyek. A kereslet...","id":"202120__utazas_kisallatokkal__bovulo_szolgaltatasok__ebwellness__baratok_kozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d51ef1a-8270-48b7-bb2b-e4357e862f38","keywords":null,"link":"/360/202120__utazas_kisallatokkal__bovulo_szolgaltatasok__ebwellness__baratok_kozt","timestamp":"2021. május. 21. 17:00","title":"„Faroktól a körömig”: Rohamtempóban fejlődik az állatbarát turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Meghozta a kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése a növekvő beoltottság és a javuló járványadatok.\r

\r

","shortLead":"Meghozta a kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése a növekvő beoltottság és a javuló járványadatok.\r

\r

","id":"20210522_fesztivalszezon_duna_karneval_everness_nomad_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a7f903-60ce-4919-8d99-91d68b764292","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_fesztivalszezon_duna_karneval_everness_nomad_fesztival","timestamp":"2021. május. 22. 13:25","title":"Sorra jelentik be a fesztiválokat a szervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is láthatók lesznek a politikai krimiben. ","shortLead":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is...","id":"20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba3820b-3f5c-48e6-8e04-ad488056ed31","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","timestamp":"2021. május. 21. 09:18","title":"Kiderült, kik szerepelnek a titkolózások közepette készülő, őszödi beszédről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság az eredeti pompa visszaállítása.","shortLead":"Drága mulatság az eredeti pompa visszaállítása.","id":"20210521_mnb_jegybank_szekhaz_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb45a4b-698f-4080-8cf2-6ea235a2f8af","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_mnb_jegybank_szekhaz_felujitas","timestamp":"2021. május. 21. 16:06","title":"54 milliárdból újul meg az MNB székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfbc7db-74d0-4998-9a89-307b52f60f95","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha nincs méh, nem csak méz nincs, hanem számtalan növény termése függ ezektől a kis rovaroktól. Világszerte egyre több ország nagyvárosa indít olyan kezdeményezéseket, amik a városokat a méhek számára is minél élhetőbbé teszik. ","shortLead":"Ha nincs méh, nem csak méz nincs, hanem számtalan növény termése függ ezektől a kis rovaroktól. Világszerte egyre több...","id":"20210522_mehlegelo_biologiai_sokszinuseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfbc7db-74d0-4998-9a89-307b52f60f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed9a510-c4ae-4eba-b3fe-c74d73757071","keywords":null,"link":"/zhvg/20210522_mehlegelo_biologiai_sokszinuseg","timestamp":"2021. május. 22. 14:00","title":"Miért is van óriási szükség városi méhlegelőkre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszervező Varga Judit igazságügyi miniszter lesz.","shortLead":"A főszervező Varga Judit igazságügyi miniszter lesz.","id":"20210521_Unnepseg_kormany_Alaptorveny_elfogadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b1fc30-0b65-4bed-bd1b-fe6f3f4ec0b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Unnepseg_kormany_Alaptorveny_elfogadas","timestamp":"2021. május. 21. 07:52","title":"Közel 60 millió forintból ünnepli meg a kormány az Alaptörvény elfogadásának tizedik évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]