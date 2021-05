Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az unokái összekenték a miniszterelnököt.","shortLead":"Az unokái összekenték a miniszterelnököt.","id":"20210523_orban_viktor_video_var_hazaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad30c28-a9aa-4173-ac5e-046738e2b2d5","keywords":null,"link":"/elet/20210523_orban_viktor_video_var_hazaspar","timestamp":"2021. május. 23. 09:15","title":"Orbán pörköltszaftosan fotózkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jegyezhetik fel az adatokat azok, akik ellenőrzik.","shortLead":"Nem jegyezhetik fel az adatokat azok, akik ellenőrzik.","id":"20210522_vedettsegi_igazolas_eeszt_applikacio_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bd14cf-bbed-41f9-a32f-90dae31305dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_vedettsegi_igazolas_eeszt_applikacio_rendelet","timestamp":"2021. május. 22. 13:40","title":"Már hivatalosan is helyettesíti az applikáció a védettségi kártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap délután megtartották a szokásos számhúzást. ","shortLead":"Vasárnap délután megtartották a szokásos számhúzást. ","id":"20210523_110_milliot_hozott_valakinek_a_hatos_lotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f53f104-ad41-462a-af4f-35887ec1eab7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_110_milliot_hozott_valakinek_a_hatos_lotto","timestamp":"2021. május. 23. 17:20","title":"110 milliót hozott valakinek a hatos lottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455ad2cf-8a67-4a64-bd8b-05ac6228fb74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a hajnalba nyúló bulika, BL-döntő, két hét múlva pedig kezdődnek a koncertek. Belépni csakis védettségi igazolvánnyal lehet majd.","shortLead":"Jön a hajnalba nyúló bulika, BL-döntő, két hét múlva pedig kezdődnek a koncertek. Belépni csakis védettségi...","id":"20210522_budapest_park_buli_szorakozas_koncertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=455ad2cf-8a67-4a64-bd8b-05ac6228fb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f5bae6-311d-4967-99d7-f31474ace0b3","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_budapest_park_buli_szorakozas_koncertek","timestamp":"2021. május. 22. 11:33","title":"Jövő hétvégén nyit a Budapest Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"647 ember megfertőződött szombatra virradóra.\r

","shortLead":"647 ember megfertőződött szombatra virradóra.\r

","id":"20210522_koronavirusjarvany_szamok_adatok_beoltottak_fertozottek_elhunytak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8084a646-13cb-458d-aa52-6c4fbf124ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_koronavirusjarvany_szamok_adatok_beoltottak_fertozottek_elhunytak","timestamp":"2021. május. 22. 09:26","title":"Koronavírus: 48-an elhunytak, hajszálra vagyunk az ötmillió beoltottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több halálos fenyegetést kapott.","shortLead":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több...","id":"20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d67cc43-ff1e-4ff1-bae8-208c64bd5cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","timestamp":"2021. május. 24. 09:10","title":"Válságos állapotban van a Londonban fejbe lőtt Black Lives Matter-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.\r

\r

","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként...","id":"20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034b9a6b-27ca-4252-a9a1-5cacd13d60f8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","timestamp":"2021. május. 23. 12:11","title":"Simone Biles szenzációs: versenyen is megcsinálta a dupla Jurcsenko-ugrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik tartós és néha súlyos neurológiai tünetek. A tudósok már vizsgálják az okokat, és kutatják a lehetséges gyógymódokat.","shortLead":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik...","id":"202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec1a55-5dc3-4a68-a92d-6eb919091028","keywords":null,"link":"/360/202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2021. május. 23. 11:00","title":"Nem várt idegrendszeri mellékhatások is nehezítik a lábadozó Covid-betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]