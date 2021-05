Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról, hogy valós-e a bombafenyegetés.","shortLead":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról...","id":"20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ef5381-f7f1-405f-a1b5-af52e3ba7ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","timestamp":"2021. május. 26. 12:35","title":"Hezitáltak a Minszkben leszállásra kényszerített gép pilótái, mielőtt visszafordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2018e306-bab3-4ff9-8dd0-1180e7c5e4fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasúti dolgozókra nyitott tüzet egy támadó egy kocsiszínben.","shortLead":"Vasúti dolgozókra nyitott tüzet egy támadó egy kocsiszínben.","id":"20210526_lovoldozes_san_jose_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2018e306-bab3-4ff9-8dd0-1180e7c5e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1096ee9e-6888-4a38-9c5b-c2286586db44","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_lovoldozes_san_jose_vasut","timestamp":"2021. május. 26. 21:01","title":"Lövöldözés történt a San Jose-i pályaudvarnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó az oltóanyagok adományozásától várja, hogy ne induljon el menekülthullám Európa felé.","shortLead":"Szijjártó az oltóanyagok adományozásától várja, hogy ne induljon el menekülthullám Európa felé.","id":"20210527_magyarorszag_vakcina_zold_foki_koztarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba427a82-c0a4-413d-a548-0e298f0b6514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_magyarorszag_vakcina_zold_foki_koztarsasag","timestamp":"2021. május. 27. 14:37","title":"Magyarország 100 ezer adag AstraZenecát ad a Zöld-foki Köztársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Növekszik a kontinens keleti felén a gazdasági különbség az új tagok, illetve azon országok között, amelyek még nem csatlakoztak az unióhoz – ugyanakkor a már felvett államok közül nem egy visszalép az alapvető demokratikus jogok területén és ez súlyos következményeket vetít előre a szervezet szempontjából. Ezt írja a Project Syndicate-en megjelent elemzésében Anders Aslund, a washingtoni Atlanti Tanács vezető munkatársa.\r

