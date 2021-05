Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A következő hónapokban mind megtanulhatjuk, mennyire fontos statisztikai fogalom a bázishatás.","shortLead":"A következő hónapokban mind megtanulhatjuk, mennyire fontos statisztikai fogalom a bázishatás.","id":"20210527_brit_autoipar_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6057d793-3552-46ba-9307-3ff5cde41162","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_brit_autoipar_novekedes","timestamp":"2021. május. 27. 08:30","title":"Nem elírás, 34 573 százalékkal nőtt a brit autóipar termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt követően végzett magával Dmitrij Sztahovszki, hogy biztonsági tisztségviselők kihallgatták.","shortLead":"Azt követően végzett magával Dmitrij Sztahovszki, hogy biztonsági tisztségviselők kihallgatták.","id":"20210526_feheroroszorszag_ongyilkossag_hatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f148cff-f4a3-4a53-91c6-ac8f3524d089","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_feheroroszorszag_ongyilkossag_hatosag","timestamp":"2021. május. 26. 21:39","title":"Megölte magát egy fehérorosz fiatal, mert nem bírta a rá nehezedő hatósági nyomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","shortLead":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","id":"20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86254f0-5edb-4d1d-a9ca-b5b6cb408cb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","timestamp":"2021. május. 27. 04:23","title":"Az egyik legnagyobb Ferrari legenda az F40, amit sokan feltámasztanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani a fiukat.","shortLead":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani...","id":"20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbec44-24ee-4e2e-87ff-d3e30fb72161","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 18:51","title":"Fehérorosz gépeltérítés: előbb szóltak a pilótáknak a bombafenyegetésről, mint ahogy e-mail jött róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most már biztos, nem lehet majd minden önkormányzati bérlakást jelentős kedvezménnyel megvenni. ","shortLead":"Most már biztos, nem lehet majd minden önkormányzati bérlakást jelentős kedvezménnyel megvenni. ","id":"20210526_borocz_laszlo_lakastorveny_vilagorokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b1500d-b126-4467-bb5d-da5121de0892","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_borocz_laszlo_lakastorveny_vilagorokseg","timestamp":"2021. május. 26. 15:54","title":"A Facebookon magyarázza a Fidesz képviselője, miért csak várbeli bérlakásokat lehetne megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a113b-12f8-455c-b262-a418a99bac48","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legek nászát várja a Duma Aktuál Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea házasságkötésétől: a menyasszonytánc a legrövidebb lesz, a házassági szerződés viszont a leghosszabb. De ki lesz a vőfély, mit énekel majd a zenekar, és mik lesznek a nászajándékok? ","shortLead":"A legek nászát várja a Duma Aktuál Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea házasságkötésétől: a menyasszonytánc...","id":"20210526_Duma_Aktual_Meszarosek_eskuvoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87a113b-12f8-455c-b262-a418a99bac48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd091d8-8c88-412d-b8c3-eda37ce48abf","keywords":null,"link":"/360/20210526_Duma_Aktual_Meszarosek_eskuvoje","timestamp":"2021. május. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: A brit királyi menyegző falusi lagzi volt Mészárosék esküvőjéhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Kiket is takar az a bizonyos 1 százalék, amelyik nem fér bele Karácsony Gergely 99 százalékába? Három teljesen különálló halmazt, melyek összemosása vélhetően mérhető választói elvárásoknak felel meg. Vélemény.","shortLead":"Kiket is takar az a bizonyos 1 százalék, amelyik nem fér bele Karácsony Gergely 99 százalékába? Három teljesen...","id":"20210526_Seres_Laszlo_Az_1_szazalek_vedelmeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f06890-b100-4d87-be39-7d66f608a087","keywords":null,"link":"/360/20210526_Seres_Laszlo_Az_1_szazalek_vedelmeben","timestamp":"2021. május. 26. 17:00","title":"Seres László: Az 1 százalék védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","shortLead":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","id":"20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a018f8-b9a0-42b9-b9a5-548d6999df71","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","timestamp":"2021. május. 26. 17:37","title":"Kötelezi a holland bíróság a Shellt a károsanyag-kibocsátás csökkentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]