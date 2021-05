Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első félév elmaradt béremelését 200 ezer forinttal kompenzálhatja a MÁV-csoport.","shortLead":"Az első félév elmaradt béremelését 200 ezer forinttal kompenzálhatja a MÁV-csoport.","id":"20210527_mav_beremeles_szakszervezet_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637091f5-22c6-406f-a70b-6300e5cc1607","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_mav_beremeles_szakszervezet_targyalas","timestamp":"2021. május. 27. 07:58","title":"350 ezres pulykapénz és 5 százalékos béremelés jöhet a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Orvostechnikai Szövetség azt szorgalmazza, hogy a kormány fizesse ki a cégek lejárt követeléseit.","shortLead":"Az Orvostechnikai Szövetség azt szorgalmazza, hogy a kormány fizesse ki a cégek lejárt követeléseit.","id":"20210526_Kozel_harmincmilliard_forint_a_korhazak_adossaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2cb0a9-a192-4d04-bf73-be2363db8f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Kozel_harmincmilliard_forint_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2021. május. 26. 05:18","title":"Közel harmincmilliárd forint a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter nem hagyott kétséget afelől, mi lesz ezeknek a sorsa.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter nem hagyott kétséget afelől, mi lesz ezeknek a sorsa.","id":"20210525_1148_modosito_javaslatot_nyujtott_be_a_jovo_evi_koltsegveteshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52289dce-0fb2-459f-9081-76934d0f72d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_1148_modosito_javaslatot_nyujtott_be_a_jovo_evi_koltsegveteshez","timestamp":"2021. május. 25. 20:38","title":"1148 módosító javaslatot nyújtott be az ellenzék a jövő évi költségvetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Fenekestül felforgatta a munka világát (is) a Covid. 