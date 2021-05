Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a formában a világon elsőként Budapesten állítanak emléket a bitcoin feltalálójának (vagy feltalálóinak). ","shortLead":"Ebben a formában a világon elsőként Budapesten állítanak emléket a bitcoin feltalálójának (vagy feltalálóinak). ","id":"20210531_A_Graphisoft_Parkban_allitjak_fel_a_bitcoin_alapitojanak_szobrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59f48b8-bfd4-4fc4-b3c3-31fcdc2b23ee","keywords":null,"link":"/elet/20210531_A_Graphisoft_Parkban_allitjak_fel_a_bitcoin_alapitojanak_szobrat","timestamp":"2021. május. 31. 12:50","title":"A Graphisoft Parkban állítják fel a bitcoin alapítójának szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok kivétel nélkül a földbe döngölték, nem is véletlenül. Megnéztük, és csalódnunk kellett, bár nem úgy, mint vártuk.","shortLead":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok...","id":"20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10e7b23-dd1f-4f44-8ec1-a6d5765b6dee","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","timestamp":"2021. május. 29. 18:00","title":"Tényleg annyira fertelmes a Netflix új szuperhősfilmje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d9e586-9e84-4d8a-824c-5047e4581700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 23 éves férfi hat nőt támadott meg.","shortLead":"A 23 éves férfi hat nőt támadott meg.","id":"20210531_nigeriai_ferfi_szexualis_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d9e586-9e84-4d8a-824c-5047e4581700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745080bc-d440-4ba1-b49f-461248955a15","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_nigeriai_ferfi_szexualis_eroszak","timestamp":"2021. május. 31. 12:54","title":"Magyar nők bántalmazásával, megerőszakolásával vádolnak egy nigériai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rekordévet zárt a Duna Aszfalt.\r

\r

","shortLead":"Rekordévet zárt a Duna Aszfalt.\r

\r

","id":"20210529_Szijj_Laszlo_7_milliardot_vett_ki_a_Duna_Aszfaltbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620950c3-e7ca-4a71-a28e-422ec6334ffb","keywords":null,"link":"/kkv/20210529_Szijj_Laszlo_7_milliardot_vett_ki_a_Duna_Aszfaltbol","timestamp":"2021. május. 29. 21:49","title":"Szíjj László 7 milliárdot vett ki a Duna Aszfaltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"","category":"itthon","description":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","shortLead":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","id":"20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd1aac0-6b51-4d19-910c-1764fc595669","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","timestamp":"2021. május. 30. 20:14","title":"Kevesen oltakoztak, ezért Fürged polgármestere nem akarta megtartani a gyereknapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben már 1116 milliárd forint lehet.","shortLead":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben...","id":"20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06822dd9-f1a8-4f5f-a5a3-6814e939b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","timestamp":"2021. május. 31. 07:27","title":"Közel 12 ezren dolgozhatnak a minisztériumoknál jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","shortLead":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","id":"20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f39e0-c65a-4615-a0ee-5f8d35b75348","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 31. 10:59","title":"Ez a magyar fejlesztésű teszt megmondja, kialakult-e a koronavírus elleni sejtes immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]