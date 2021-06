Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","id":"20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2495e6f9-a360-42eb-a307-c81af2242d8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","timestamp":"2021. május. 31. 14:41","title":"Gyurcsány: Ha a fideszesek ellenzékben akarnak lenni, abban lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d9dd83-6de4-4038-a6a6-f9b031486b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke az azonnali kérdések órájában próbált meg kérdést feltenni a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Jobbik elnöke az azonnali kérdések órájában próbált meg kérdést feltenni a miniszterelnöknek.","id":"20210531_Jakab_Orban_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d9dd83-6de4-4038-a6a6-f9b031486b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dad0d0-33d9-4ffa-bed9-14f018d864d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Jakab_Orban_parlament","timestamp":"2021. május. 31. 18:28","title":"„Önökből kijönne a komplett magyar börtönválogatott” – mondta Jakab, aztán elvették tőle a szót a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége az építési láznak, az irodák sorsa pedig még mindig kérdéses.","shortLead":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége...","id":"202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c4eeb-3974-489c-a94f-9c6b156a20e0","keywords":null,"link":"/360/202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Átírta a válság az építőipari trendeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d47e29-fade-444e-bc0b-8a9f67cc7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ancelotti korábban a Juventus, az AC Milan, a Chelsea és a Paris Saint-Germain csapatát is irányította.","shortLead":"Ancelotti korábban a Juventus, az AC Milan, a Chelsea és a Paris Saint-Germain csapatát is irányította.","id":"20210601_carlo_ancelotti_real_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d47e29-fade-444e-bc0b-8a9f67cc7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f612de8-fb40-4ec6-aa2c-fdb6eea1d782","keywords":null,"link":"/sport/20210601_carlo_ancelotti_real_madrid","timestamp":"2021. június. 01. 19:52","title":"Hivatalos: Carlo Ancelotti a Real Madrid új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","shortLead":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","id":"20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6a50c-43d9-4662-b1b8-0d1d6b210d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. június. 01. 08:56","title":"Koronavírus: 28 elhunyt, 174 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb81a9c1-bfab-4b53-846d-7f3332528cf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Serényi-kastély a Narancs.hu szerint annak a Fintha-Nagy Ádámnak az egyik cége vette meg, akinek egy másik vállalkozásához számos V. kerületi ingatlan került azok közül, amelyeket Rogán Antal polgármestersége alatt adott el a városrész.","shortLead":"A Serényi-kastély a Narancs.hu szerint annak a Fintha-Nagy Ádámnak az egyik cége vette meg, akinek egy másik...","id":"20210531_rogan_antal_dedestapolca_kastelyvasarlas_finthanagy_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb81a9c1-bfab-4b53-846d-7f3332528cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdf55a7-fde8-41ba-be8e-9952d913e8ee","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_rogan_antal_dedestapolca_kastelyvasarlas_finthanagy_adam","timestamp":"2021. május. 31. 13:52","title":"Rogán feleségének falujában vett kastélyt egy vállalkozó, aki bevásárolt a belvárosi ingatlankiárusításkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ingavonat jár Szerencs és Sárospatak között, Sárospataktól Sátoraljaújhelyig viszont még pótlóbuszra kell átszállni.","shortLead":"Ingavonat jár Szerencs és Sárospatak között, Sárospataktól Sátoraljaújhelyig viszont még pótlóbuszra kell átszállni.","id":"20210601_satoraljaujhely_vonat_baleset_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5e75c8-bae9-40d7-9519-3029aaa6005d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_satoraljaujhely_vonat_baleset_kozlekedes","timestamp":"2021. június. 01. 12:49","title":"Részben újraindult a forgalom a sátoraljaújhelyi vonatbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre, a fideszesek viszont biztosan, mert ők szépen ültek. De mennyi pénzzel telne meg a káromkodások után a Parlament perselye, ha Mucsi Zoltán is bekerülne az Országgyűlésbe? ","shortLead":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre...","id":"20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6773-fa1b-486d-9f5a-9141c40615e3","keywords":null,"link":"/360/20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","timestamp":"2021. május. 31. 19:00","title":"Kövér László osztályoz: a Duma Aktuál megnézte, milyen jegyet kapna ficsúrozás után Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]