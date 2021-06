Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1898e73-63a2-4cfd-aefb-d9d71625410c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint a Samsung nem elégedett a Galaxy S21 Ultra eladási számaival, ezért már fontolgatják, hogy 2022-ben visszatérjen a Note-széria.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint a Samsung nem elégedett a Galaxy S21 Ultra eladási számaival, ezért már...","id":"20210602_samsung_galaxy_note_sorozat_visszateres_erintoceruza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1898e73-63a2-4cfd-aefb-d9d71625410c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa14d1ca-4481-4f17-84fd-0ec353b18d84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_samsung_galaxy_note_sorozat_visszateres_erintoceruza","timestamp":"2021. június. 02. 15:03","title":"Visszatérhet a Samsung Galaxy Note-sorozat, de leghamarabb csak 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják egy tárlatban.","shortLead":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják...","id":"20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4369d126-79aa-4407-b99e-0fc4b1227b9b","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. június. 01. 13:35","title":"Vándorkiállítást indít a CÖF az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss járványadatok.","shortLead":"Megjöttek a friss járványadatok.","id":"20210603_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c70303-4db3-49ef-b30a-4c8dfb4f5b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 03. 08:49","title":"Elhunyt 18 beteg, 77-en vannak lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akinek fontos a minél hosszabb hálózatfüggetlen működési idő (és kinek nem az?), no meg új iPhone-t szeretne, az örülhet egy újabb hírnek az idei modellek akkumulátoraival kapcsolatban.","shortLead":"Akinek fontos a minél hosszabb hálózatfüggetlen működési idő (és kinek nem az?), no meg új iPhone-t szeretne...","id":"20210603_apple_iphone_13_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b888a6-84a9-4995-b523-9e431749244e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_apple_iphone_13_akkumulator","timestamp":"2021. június. 03. 12:03","title":"Jó hír az iPhone-osoknak: sokkal nagyobb akkuk jönnek az Apple telefonjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös gyereknapja volt az édesanyját a talpraesettségével megmentő gyereknek. \r

\r

","shortLead":"Különös gyereknapja volt az édesanyját a talpraesettségével megmentő gyereknek. \r

\r

","id":"20210601_Kulonos_gyereknapja_volt_az_edesanyjat_a_talpraesettsegevel_megmento_oteves_lanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74c4461-e0ef-4e51-9f28-472f4f7aeb29","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Kulonos_gyereknapja_volt_az_edesanyjat_a_talpraesettsegevel_megmento_oteves_lanynak","timestamp":"2021. június. 01. 15:23","title":"A rendőrség is felköszöntötte Elenát, aki 5 évesen hívta a mentőt az édesanyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","shortLead":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","id":"20210601_medve_kerites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a7e85a-85c4-4dec-b4fd-a9895cbe1bfe","keywords":null,"link":"/elet/20210601_medve_kerites","timestamp":"2021. június. 01. 19:49","title":"Egy 17 éves lány puszta kézzel lökte át a kerítésen a termetes medvét, hogy megvédje a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d432b31e-859f-40df-9e0e-f5ad353f39e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendszeresen éri támadás az iráni, illetve az izraeli hajókat azon a területen, ahol a Kharg elsüllyedt.","shortLead":"Rendszeresen éri támadás az iráni, illetve az izraeli hajókat azon a területen, ahol a Kharg elsüllyedt.","id":"20210602_iran_hadihajo_elsullyedt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d432b31e-859f-40df-9e0e-f5ad353f39e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edfd18e-6459-4860-ac65-07acdc10b3a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_iran_hadihajo_elsullyedt","timestamp":"2021. június. 02. 14:45","title":"Kigyulladt és elsüllyedt az iráni haditengerészet legnagyobb hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","shortLead":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","id":"20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e97538-ca45-425e-a845-1ec0dc770ed2","keywords":null,"link":"/elet/20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"A németek majdnem fele a járvány után is hordana maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]