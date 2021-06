Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó ütközött.","shortLead":"Két autó ütközött.","id":"20210605_Halalos_baleset_tortent_a_471es_uton_Hodasz_kulteruleten_szombaton_kora_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c8da9-db6c-4f78-b816-a80ce042b259","keywords":null,"link":"/itthon/20210605_Halalos_baleset_tortent_a_471es_uton_Hodasz_kulteruleten_szombaton_kora_este","timestamp":"2021. június. 05. 21:27","title":"Halálos baleset történt a 471-es úton Hodász külterületén szombaton kora este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","shortLead":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","id":"20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f238f8-0c87-4332-8b7a-ef1970b98ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","timestamp":"2021. június. 06. 21:10","title":"Vonattal ütközött, majd árokba borult egy autós Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak az Apple-felhasználók használhatnak majd.","shortLead":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak...","id":"20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06b617-e7b6-4fbf-840b-688eb31dbaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 20:27","title":"Jön az új FaceTime, az androidosok és a Windows 10-felhasználók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené az alkalmazás.","shortLead":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené...","id":"20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b087df77-19af-46e9-9851-c01f648fba30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","timestamp":"2021. június. 07. 16:03","title":"Még több adatot gyűjtene a TikTok az amerikai felhasználókról, kell neki a biometrikus információ is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7568881f-1f71-4451-b127-b910d0be5314","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abubakar Shekau haláláról szóló hírt a Nyugat-Afrikai Iszlám Állam jelentette be, de a nigériai hírszerzés jelentése is megerősítette az információt.\r

","shortLead":"Abubakar Shekau haláláról szóló hírt a Nyugat-Afrikai Iszlám Állam jelentette be, de a nigériai hírszerzés jelentése is...","id":"20210607_Felrobbantotta_nigeriai_Boko_Haram_terrorszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7568881f-1f71-4451-b127-b910d0be5314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fa9b05-8a4a-4615-a25b-d1c6d7877576","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Felrobbantotta_nigeriai_Boko_Haram_terrorszervezet","timestamp":"2021. június. 07. 05:18","title":"Felrobbantotta magát a nigériai Boko Haram terrorszervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3458c6f-b734-45ba-9762-b7d0a92e8a20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis autóiról jól ismert olasz cég is meglépte az elkerülhetetlent. ","shortLead":"A kis autóiról jól ismert olasz cég is meglépte az elkerülhetetlent. ","id":"20210607_A_Fiat_is_elektromos_autogyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3458c6f-b734-45ba-9762-b7d0a92e8a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f98606-d2bd-4e92-9d35-58ef82f2d23d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_A_Fiat_is_elektromos_autogyar","timestamp":"2021. június. 07. 14:33","title":"A Fiat 2030-ra teljesen elektromos márka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol jezsuita lélek-útikalauz főszereplőnek Hegedűs D. Géza kölcsönözte a hangját. A mozikba szeptemberben kerül, de már nyáron is feltűnik néhány rendezvényen.



","shortLead":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol...","id":"20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15dc17b-fe57-4ef8-af92-2fb9d2e62ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","timestamp":"2021. június. 07. 11:29","title":"Mit tesz az emberrel egy zarándoklat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","shortLead":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","id":"20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c695f9-b69b-4100-b265-0a6de0c63214","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","timestamp":"2021. június. 07. 06:00","title":"A kínai nagykövetség durva beavatkozásról és szabotázsról ír a szombati tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]