[{"available":true,"c_guid":"d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","shortLead":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","id":"20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f8b3c7-9771-4716-ab8d-a62da9540bee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","timestamp":"2021. június. 09. 16:40","title":"Csak feltételekkel mennének bele a lengyelek és a magyarok a globális minimumadóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a törzsek nem is haltak ki, az eltűnésük megkönnyíti a tudósok számára az influenza elleni vakcinák fejlesztését.","shortLead":"Ha a törzsek nem is haltak ki, az eltűnésük megkönnyíti a tudósok számára az influenza elleni vakcinák fejlesztését.","id":"20210608_influenza_influenzavirus_virustorzs_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d00f9-3a3e-4237-924b-1c76f408c2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_influenza_influenzavirus_virustorzs_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2021. június. 08. 17:08","title":"Az influenzavírusok két törzsét is kipusztíthatta a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott katolikus püspök szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán eljön az egyházfő Budapestre.

","shortLead":"A nyugalmazott katolikus püspök szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán eljön az egyházfő Budapestre.

","id":"20210608_ferenc_papa_latogatas_budapest_orban_viktor_ader_janos_beer_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423dceac-0146-4a6d-a496-f21293d821eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_ferenc_papa_latogatas_budapest_orban_viktor_ader_janos_beer_miklos","timestamp":"2021. június. 08. 18:16","title":"Beer Miklós: Nem szabad politikai felhangot adni a pápalátogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével álmodta meg az első emberi telepet a Holdon.","shortLead":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével...","id":"20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f19cc1-b176-4991-b492-8ace2ef44a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","timestamp":"2021. június. 09. 20:03","title":"Milyen lehet az első holdbázis? Videó készült róla, most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél érdekében állt össze az Apple, a Google, a Mozilla és a Microsoft.","shortLead":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél...","id":"20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d81377-bd51-40ac-a99b-110a48764ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","timestamp":"2021. június. 08. 09:03","title":"Összeáll az Apple, a Google, a Microsoft és a Mozilla, hogy jobban járjunk böngészés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan csak egy alkalommal regisztráltak azonosítatlan repülő tárgyat (ufó) Kínában – még 1998-ban –, újabban olyan sok észlelés történik, hogy az már próbára teszi az ország légvédelmét.","shortLead":"Bár hivatalosan csak egy alkalommal regisztráltak azonosítatlan repülő tárgyat (ufó) Kínában – még 1998-ban –, újabban...","id":"20210608_kina_mesterseges_intelligencia_ufo_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257d8905-3855-45ba-a3ff-46426e7edd73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_kina_mesterseges_intelligencia_ufo_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2021. június. 08. 10:33","title":"Olyan sok az ufóészlelés Kínában, hogy ráállítják a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol csapatok pénzbüntetést fizetnek.","shortLead":"Az angol csapatok pénzbüntetést fizetnek.","id":"20210609_szuperliga_felfuggesztes_uefa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0bd1cc-c612-4cb0-9a10-3297423b9490","keywords":null,"link":"/sport/20210609_szuperliga_felfuggesztes_uefa","timestamp":"2021. június. 09. 21:01","title":"Az UEFA felfüggeszti az eljárást a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecabe363-0248-4b86-9254-cb463658fd05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Juno űrszondája elsősorban a Jupitert vizsgálja, de most a bolygóhoz közeli Ganymedeshez is ellátogatott.","shortLead":"A NASA Juno űrszondája elsősorban a Jupitert vizsgálja, de most a bolygóhoz közeli Ganymedeshez is ellátogatott.","id":"20210609_hold_ganymedes_juno_urszonda_urkutatas_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecabe363-0248-4b86-9254-cb463658fd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72683e98-521c-4d00-ae48-f12624a13a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_hold_ganymedes_juno_urszonda_urkutatas_nasa","timestamp":"2021. június. 09. 08:33","title":"Több mint 20 év után új képek készültek az egyik legkülönlegesebb holdról, az óriási Ganymedesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]