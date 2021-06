Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt.

A DK közleménye szerint a múltkori incidens után, mikor egy férfi fegyverrel fenyegetőzött Dobrev Klára miniszterelnök-jelölti fórumán, most a párt XVI. kerületi aktivistáit érte két helyszínen is atrocitás. Egyiküket lökdösték, majd slaggal is lelocsolták, a támogatói aláírásgyűjtő-íveket pedig kitépték a kezéből. A Demokratikus Koalíció feljelentést tesz az aktivisták bántalmazása miatt.

Az egy héttel ezelőtti kampányeseményen egy férfi az egyik szervezőre fogott gázpisztolyt Egerben.