[{"available":true,"c_guid":"e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás József szállt be az előválasztási versenybe, és ezzel hatfős lett a mezőny. A közvélemény-kutatási szavazatok az esélyesebbek mögött koncentrálódnak.","shortLead":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás...","id":"20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53d0d10-1b94-4f61-b0a6-b134f1e5c7d1","keywords":null,"link":"/360/20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","timestamp":"2021. június. 16. 13:00","title":"Medián: Az esélyesebb ellenzéki miniszterelnök-jelöltek még esélyesebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lovrencsics és a Fiola is bekerült a kezdőcsapatba. ","shortLead":"Lovrencsics és a Fiola is bekerült a kezdőcsapatba. ","id":"20210615_SzalaiSallai_tamadoduoval_kezdunk_Pepe_es_Ronaldo_a_portugal_kezdoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ee446-c363-4e94-9a42-56da166ff56c","keywords":null,"link":"/sport/20210615_SzalaiSallai_tamadoduoval_kezdunk_Pepe_es_Ronaldo_a_portugal_kezdoben","timestamp":"2021. június. 15. 17:13","title":"Szalai–Sallai-támadóduóval kezdünk, Pepe és Ronaldo a portugál kezdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","shortLead":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1463eaa-9f86-4ef6-8955-143103edd13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","timestamp":"2021. június. 15. 10:15","title":"A súlyosabban fertőző delta variánstól várják az újabb fertőzéshullámot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vizsgálóban öntötte el a vér – így emlékszik vissza a diagnózisa körülményeire Bodó Anita, aki az endometriózisa miatt minden egyes menstruációja előtt retteg, mert nem tudja, mi vár rá. 14 éven át tartó kálvária után idén februárban derült ki, hogy az extrém fájdalmai és a tünetei mögött az endometriózis áll. Csaknem másfél évtized alatt azonban ezt konkrétan egyetlen orvos sem mondta ki. Ma Magyarországon több mint 200 ezer nőt érint az endometriózis – sokukat azonban nem a valódi betegségükkel kezelnek. A Deutsche Welle riportja annak jár utána, hogy miért. ","shortLead":"A vizsgálóban öntötte el a vér – így emlékszik vissza a diagnózisa körülményeire Bodó Anita, aki az endometriózisa...","id":"20210616_Most_mar_ott_tartok_hogy_rettegek_a_kovetkezo_verzestol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1725861-f2e5-460e-92a5-afebccf2e29d","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Most_mar_ott_tartok_hogy_rettegek_a_kovetkezo_verzestol","timestamp":"2021. június. 16. 13:58","title":"„Most már ott tartok, hogy rettegek a következő vérzéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","shortLead":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","id":"20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e8310f-50ef-40da-9e1f-67339a298dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","timestamp":"2021. június. 16. 10:40","title":"Ronaldo is megtapasztalhatta, hogy milyen keményen ellenőrzik a Puskásba belépőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15721ce8-6767-467c-a87a-73e4298e6596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az online közösség egy része szerint a döntetlen sem kizárható, és olyanok is akadnak, akik úgy vélik: megverjük a portugálokat.","shortLead":"Az online közösség egy része szerint a döntetlen sem kizárható, és olyanok is akadnak, akik úgy vélik: megverjük...","id":"20210615_portugalia_magyarorszag_foci_eb_junius_15_internetezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15721ce8-6767-467c-a87a-73e4298e6596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec7f83d-4aad-4e73-9599-7192dedaa547","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_portugalia_magyarorszag_foci_eb_junius_15_internetezok","timestamp":"2021. június. 15. 12:19","title":"A magyar internetezők nagyobb része portugál győzelemre számít ma este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jegy mellett negatív Covid-teszt igazolásával vagy védettséget igazolvánnyal lehet bejutni a meccsekre.","shortLead":"A jegy mellett negatív Covid-teszt igazolásával vagy védettséget igazolvánnyal lehet bejutni a meccsekre.","id":"20210614_wembley_eb_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bc06e7-5268-4c6c-9a8e-b9a6dfa509f1","keywords":null,"link":"/sport/20210614_wembley_eb_donto","timestamp":"2021. június. 14. 21:41","title":"A Wembleyben félház lehet az elődöntőben és a döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","shortLead":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem 