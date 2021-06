Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is végzett. Az eredmények azt sugallják, hogy az új Windows sokkal gyorsabb lesz.","shortLead":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is...","id":"20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc12b2-91c2-4d18-a391-cbf1a4f4599f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","timestamp":"2021. június. 21. 09:03","title":"Windows 10 van a gépén? Figyelje csak, mennyivel gyorsabb lehet, ha felteszi a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888e4f2e-4ec7-42f8-8fe6-a3fbe4c9976a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott hátvédje úgy nyilatkozott a saját eddigi teljesítményéről, hogy \"benne van a pakliban\" egy-két szerencsétlen mozdulat.","shortLead":"A magyar válogatott hátvédje úgy nyilatkozott a saját eddigi teljesítményéről, hogy \"benne van a pakliban\" egy-két...","id":"20210621_willi_orban_sallai_roland_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888e4f2e-4ec7-42f8-8fe6-a3fbe4c9976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd84be82-84dd-4271-ba78-ba8e0635a4e6","keywords":null,"link":"/sport/20210621_willi_orban_sallai_roland_foci_eb","timestamp":"2021. június. 21. 18:47","title":"Willi Orbán: A német a legkomplettebb együttes a csoportunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8afbf8e-33da-4973-9dd2-61fa936e42ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oranje egyértelmű üzenetet akar küldeni.\r

","shortLead":"Az Oranje egyértelmű üzenetet akar küldeni.\r

","id":"20210623_szivarvanyos_karszalag_wijnaldum_holland_valogatott_puskas_arena_euro2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8afbf8e-33da-4973-9dd2-61fa936e42ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52718c57-f0ea-455b-afc0-be9e6dab097a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_szivarvanyos_karszalag_wijnaldum_holland_valogatott_puskas_arena_euro2020","timestamp":"2021. június. 23. 06:46","title":"Szivárványos karszalaggal focizik Budapesten a holland csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","shortLead":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","id":"20210622_UEFA_szivarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79a3b75-217a-42ba-b841-f9a9761c47dd","keywords":null,"link":"/sport/20210622_UEFA_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 11:03","title":"Az UEFA megtiltotta, hogy szivárványos stadionban tartsák a német–magyar mérkőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal üzemeltetői kitalálták, hogyan tudnák ezt megakadályozni anélkül, hogy a másik cenzúrát kiáltson.","shortLead":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal...","id":"20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0d867-5e12-427d-a63f-58b59fc59243","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","timestamp":"2021. június. 21. 08:03","title":"Új funkció jön a Facebookra, le lehet vele lassítani a kommentelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő gyerek is védett lesz.","shortLead":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő...","id":"20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad711e1-730e-462a-b115-f57eccb80035","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","timestamp":"2021. június. 21. 13:47","title":"Kevés lehet az indiai vírusmutáns ellen két adag vakcina, újraoltási program indul Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide fejlesztése.","shortLead":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide...","id":"20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80519706-8986-41d0-85da-8b27a3eae1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2021. június. 22. 18:15","title":"Űrhajósoknak csinál mosószert a Tide, a Nemzetközi Űrállomáson fogják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]