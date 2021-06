Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","shortLead":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","id":"20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bb144e-2a9f-4cd8-aa33-ac75ef12f137","keywords":null,"link":"/elet/20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"BBC: női vendégeket zaklattak brit karanténszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarok fele használ még vezetékes telefont, bár kétharmaduk szerint a mobiltelefon tökéletesen helyettesíti azt. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legutóbb publikált reprezentatív kutatása a háztartásokat és a 14 éves és annál idősebb lakosságot kérdezte a vezetékes telefonhoz fűződő viszonyáról.","shortLead":"A magyarok fele használ még vezetékes telefont, bár kétharmaduk szerint a mobiltelefon tökéletesen helyettesíti azt...","id":"20210628_nmhh_vezetekes_telefon_hasznalati_szokasok_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da03ce69-2e5a-4aea-aa90-3ebab20de994","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_nmhh_vezetekes_telefon_hasznalati_szokasok_kutatas","timestamp":"2021. június. 28. 11:03","title":"Egyáltalán ki használ még Magyarországon vezetékes telefont? És miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","shortLead":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","id":"20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b611d-1391-4e13-a3ef-7ddddd32020c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"105 millió forinton osztoznak a magyar válogatott játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többiek fogyasztásra vagy nyaralásra költötték a pénzt, törlesztés helyett.","shortLead":"A többiek fogyasztásra vagy nyaralásra költötték a pénzt, törlesztés helyett.","id":"20210627_A_hitelmoratoriumban_maradtak_19_szazaleka_lett_vagyonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1125f477-66ff-4e9c-8ac1-f5cd97987604","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_hitelmoratoriumban_maradtak_19_szazaleka_lett_vagyonos","timestamp":"2021. június. 27. 14:33","title":"A hitelmoratóriumban maradtak 19 százaléka lett vagyonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A nyári uborkaszezon, a Fidesz által erőltetett melegtéma, a foci-Eb és az olimpia kis időre elterelheti a közvélemény figyelmét azokról a kormány számára kínos közéleti-politikai témákról, amelyek június elején még napirenden voltak.","shortLead":"A nyári uborkaszezon, a Fidesz által erőltetett melegtéma, a foci-Eb és az olimpia kis időre elterelheti a közvélemény...","id":"20210628_nyar_politika_foci_melegek_Orban_kinos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3745a4-8f21-4645-852d-89f09df0d057","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_nyar_politika_foci_melegek_Orban_kinos","timestamp":"2021. június. 28. 12:00","title":"Egy sor botrányos témáról tereli el a szót a nyár, a foci és a homofóbia-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9014e57-ac9b-4c77-84fe-30053dcaf98b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper a vasárnapi BET Awards gálán jelezte egyértelműen, hogy ismét terhes.","shortLead":"A rapper a vasárnapi BET Awards gálán jelezte egyértelműen, hogy ismét terhes.","id":"20210628_A_szinpadon_jelentette_be_a_terhesseget_Cardi_B","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9014e57-ac9b-4c77-84fe-30053dcaf98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec19cbd-edfe-43f0-9f08-0b608d9ff06b","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_A_szinpadon_jelentette_be_a_terhesseget_Cardi_B","timestamp":"2021. június. 28. 11:59","title":"A színpadon jelentette be a terhességét Cardi B","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gárdos László szerint egy gyermekorvosnak nem kérdés, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció egésze vagy nagyon nagy része be van oltva.","shortLead":"Gárdos László szerint egy gyermekorvosnak nem kérdés, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció egésze...","id":"20210628_koronavirus_oltas_csecsemo_gyermekorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02858b99-71f9-49e4-954e-222867fc2863","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_koronavirus_oltas_csecsemo_gyermekorvos","timestamp":"2021. június. 28. 16:33","title":"Egy magyar gyermekorvos szerint a csecsemőket is oltani kellene koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében a koronavírusos idők lenyomatát adja az egyik legismertebb kortárs német írónő, Juli Zeh új regénye.","shortLead":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében...","id":"202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b79c4c-360b-4812-8d57-1c2a44ecd173","keywords":null,"link":"/360/202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","timestamp":"2021. június. 28. 13:00","title":"Ez történhet, ha a falu nácija és egy fővárosi toleráns ugyanott élik át a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]