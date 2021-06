Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e3ad913-4859-4d1a-b809-aa65e8f07a8e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Most egy terrorellenes katonai misszióról szóló szöveg nem tetszik a magyar kormánynak, mert szerepel benne a “gender” kifejezés.","shortLead":"Most egy terrorellenes katonai misszióról szóló szöveg nem tetszik a magyar kormánynak, mert szerepel benne a “gender”...","id":"20210630_gender_veto_eu_iszlam_allam_mozambik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e3ad913-4859-4d1a-b809-aa65e8f07a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d59a83-11a6-457e-8deb-dc7229cc2749","keywords":null,"link":"/eurologus/20210630_gender_veto_eu_iszlam_allam_mozambik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"Magyarország a gender szó miatt gátolná az uniós fellépést az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d2a2e5-07b8-48ee-ada3-83166be78b77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság várhatóan a Volkswagen ID.3 kategóriájában áll majd rajtvonalhoz.","shortLead":"Az újdonság várhatóan a Volkswagen ID.3 kategóriájában áll majd rajtvonalhoz.","id":"20210629_jon_a_tesla_olcso_kompakt_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d2a2e5-07b8-48ee-ada3-83166be78b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548879b2-1b33-4d8f-926b-d57a85ae1ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_jon_a_tesla_olcso_kompakt_villanyautoja","timestamp":"2021. június. 29. 11:21","title":"Jön a Tesla olcsó kompakt villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első intézkedései egyikében Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség nemrég kinevezett parancsnoka. Az ügyben érintett alezredes ellen az ügyészségen tett feljelentést egy női beosztottja még januárban, miután állítása szerint a honvédségen belül senki sem segített neki. Pedig ha igaz, amit a nő állít, akkor az egyik ezrednél súlyos szexuális visszaélések maradnak büntetlenül.","shortLead":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első...","id":"20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c82f98-5d2f-471b-bab1-b599f7d696bf","keywords":null,"link":"/360/20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","timestamp":"2021. június. 30. 06:30","title":"Szexuális zaklatás vádja a Honvédségnél: Pontos időpontot szabott meg, hogy mikor kell szexelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager Station nevű űrhotelt az Orbital Assembly Corporation építi ki, amely nemrég fontos mérföldkövet teljesített.","shortLead":"A Voyager Station nevű űrhotelt az Orbital Assembly Corporation építi ki, amely nemrég fontos mérföldkövet teljesített.","id":"20210630_voyager_station_allomas_szalloda_urhotel_urturizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949cb592-6b03-4914-8323-ee5e9df3bc3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_voyager_station_allomas_szalloda_urhotel_urturizmus","timestamp":"2021. június. 30. 08:37","title":"2027-ben nyílhat az első űrszálloda, ahonnan 400 vendég csodálkozhat rá a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerűsítette a legfontosabb funkciókhoz való hozzáférést a Facebook. Az újdonságot a szolgáltatás asztali verziójában találni.","shortLead":"Egyszerűsítette a legfontosabb funkciókhoz való hozzáférést a Facebook. Az újdonságot a szolgáltatás asztali...","id":"20210629_facebook_kozossegi_oldal_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c5ae7-e9f2-4c39-b5c3-89abe7b2964a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_facebook_kozossegi_oldal_idojaras","timestamp":"2021. június. 29. 08:33","title":"Nyissa meg a Facebookot: új menü és időjárásjelző is érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja között lesz. ","shortLead":"Az új, szaunával és fitneszteremmel is felszerelt irodaépületük a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanja...","id":"20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95d5eb3-aee6-4475-883f-8603200f9670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b10f68-9995-49d0-8156-ff32c8bf7831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_alapjogokert_kozpont_masfel_milliardos_iroda_300_millios_felujitas","timestamp":"2021. június. 30. 16:46","title":"1,4 milliárdos irodába költözik az Alapjogokért Központ, amit 300 millióból újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28d7a0c-6694-41ec-850c-7a4824724f91","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő- és grafikusművész 76 éves volt.","shortLead":"A festő- és grafikusművész 76 éves volt.","id":"20210629_Meghalt_Macskassy_Izolda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28d7a0c-6694-41ec-850c-7a4824724f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8935c8a-2142-4db3-9542-2fdb2859a091","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Meghalt_Macskassy_Izolda","timestamp":"2021. június. 29. 17:23","title":"Meghalt Macskássy Izolda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1439c85c-fa05-4346-89f4-30b7c9dd1d56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy érdemes lesz megvárni, milyen összehajtható telefonnal rukkol majd ki az immár független márkává vált Honor. Merthogy lesznek ilyen eszközei, az szinte biztosnak tűnik.","shortLead":"Lehet, hogy érdemes lesz megvárni, milyen összehajtható telefonnal rukkol majd ki az immár független márkává vált...","id":"20210630_honor_vedjegyek_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1439c85c-fa05-4346-89f4-30b7c9dd1d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa33232-88f5-43fd-90bb-a5df84bbd611","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_honor_vedjegyek_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. június. 30. 10:03","title":"Rákapcsol a Huaweiből kivált mobilgyártó: árulkodó jelek a Honor nagyszabású terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]