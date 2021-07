Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c8be7642-e743-4f4d-8240-5a4a66b946ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első sorban a nyári időszakra tekintettel az M7-es autópályán fognak cirkálni és videózni, amelyekről képes anyagot is kiad majd a rendőrség, azt ígérték. ","shortLead":"Első sorban a nyári időszakra tekintettel az M7-es autópályán fognak cirkálni és videózni, amelyekről képes anyagot is...","id":"20210630_Ujraindulnak_a_rendorsegi_civilautos_kameras_autok_es_az_osszefoglalok_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8be7642-e743-4f4d-8240-5a4a66b946ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a478d438-39e2-4291-872a-94cebe03e724","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_Ujraindulnak_a_rendorsegi_civilautos_kameras_autok_es_az_osszefoglalok_is","timestamp":"2021. július. 01. 04:43","title":"Újraindulnak a rendőrség kamerás autói és az összefoglalók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtámadott nő végül el tudta üldözni a férfit, akit hamar elfogott a rendőrség.","shortLead":"A megtámadott nő végül el tudta üldözni a férfit, akit hamar elfogott a rendőrség.","id":"20210630_Letartoztatas_eroszak_Krisztina_korut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6be2e7-3899-4bf3-bc5b-e5e92abcbf36","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Letartoztatas_eroszak_Krisztina_korut","timestamp":"2021. június. 30. 09:25","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt a Krisztina körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York-i Egyetem kutatói patkányokon kísérletezték ki, hogyan lehetne fájdalomcsillapítók nélkül kezelni a fájdalomérzetet.","shortLead":"A New York-i Egyetem kutatói patkányokon kísérletezték ki, hogyan lehetne fájdalomcsillapítók nélkül kezelni...","id":"20210701_fajdalomcsillapitas_agyi_implantatum_gyogyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f8e88-e686-42f3-a9df-ffcfda3b9e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_fajdalomcsillapitas_agyi_implantatum_gyogyitas","timestamp":"2021. július. 01. 11:33","title":"Agyba építenének elektródát a tudósok, hogy megszüntessék a fájdalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87970cf-5fb8-4efe-bf26-a44822c586bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint többek között az óvodai és iskolai étkeztetésre vonatkozó kedvezményeket a gyermeküket egyedül nevelőkre is ki kellene terjeszteni.","shortLead":"A független képviselő szerint többek között az óvodai és iskolai étkeztetésre vonatkozó kedvezményeket a gyermeküket...","id":"20210630_Szel_Bernadett_egyszulos_csalad_tartasdij_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a87970cf-5fb8-4efe-bf26-a44822c586bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d115104-2a84-4632-a60b-c947850399b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Szel_Bernadett_egyszulos_csalad_tartasdij_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 14:08","title":"Szél Bernadett az egyszülős családokat segítő törvényjavaslatot nyújtott be, de hamar lesöpörték a terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy spanyol sorozattal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210630_Foci_helyett_A_nagy_penzrablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05181360-1c45-4420-b314-4f60a932cee4","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Foci_helyett_A_nagy_penzrablas","timestamp":"2021. június. 30. 09:30","title":"Foci helyett: Kifosztani a spanyol királyi pénzverdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","shortLead":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","id":"20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd60e8-1f3c-4df7-9011-23f47f77cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","timestamp":"2021. július. 01. 08:17","title":"Lemondott a Momentum elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ózdon ötévnyi várakozás után nyílhat meg a gyorsétterem.","shortLead":"Ózdon ötévnyi várakozás után nyílhat meg a gyorsétterem.","id":"20210701_Tobb_uj_McDonalds_nyilhat_videken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65612012-7a7a-45f3-86f5-63f3c0ed7a4e","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_Tobb_uj_McDonalds_nyilhat_videken","timestamp":"2021. július. 01. 10:08","title":"Több új McDonald’s nyílhat vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vád szerint a bankosok kihasználták, hogy a fiók kis létszámú volt, és azt, hogy ellenőrzés nem nagyon történt.","shortLead":"A vád szerint a bankosok kihasználták, hogy a fiók kis létszámú volt, és azt, hogy ellenőrzés nem nagyon történt.","id":"20210630_takarekbank_bank_banki_alkalmazott_debreceni_torvenyszek_sikkasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6adacd2-0896-4967-a92e-18aaff121ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_takarekbank_bank_banki_alkalmazott_debreceni_torvenyszek_sikkasztas","timestamp":"2021. június. 30. 11:28","title":"Két takarékbanki alkalmazott 400 millió forintot nyúlt le több tucat ügyféltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]