[{"available":true,"c_guid":"cf3647c0-acef-43f9-9aa0-2c653ea8998b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"15 perccel azután, hogy Lyttonban meglátták a füstöt, már lángokban állt minden.","shortLead":"15 perccel azután, hogy Lyttonban meglátták a füstöt, már lángokban állt minden.","id":"20210703_kanada_hohullam_lytton_bozottuz_autobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3647c0-acef-43f9-9aa0-2c653ea8998b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646f9984-a819-4e64-acd3-cb5b632c1e92","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_kanada_hohullam_lytton_bozottuz_autobol","timestamp":"2021. július. 03. 22:27","title":"Leégett kanadai kisváros: egy autós videóra vette, ahogy a lángok elől menekül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári olimpián, sőt előfordulhat, hogy teljesen üres lelátók előtt zajlanak majd versenyek - írta a Nikkan Sports. ","shortLead":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári...","id":"20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e812328-8129-4b80-bf06-abe64d65a399","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","timestamp":"2021. július. 03. 13:24","title":"Tokiói olimpia: Levihetik ötezerre a maximális nézőszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","shortLead":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","id":"20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce589cde-ff29-4e05-a2a5-1a6f5ff61776","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","timestamp":"2021. július. 02. 14:39","title":"Új területre merészkedett a NASA Mars-járója, ott is csodás a panoráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a127754-35ec-4242-ae03-5f04947981e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hazai bányákból kitermelt és feldolgozott kavics, sóder és homok árrobbanása nem magyarázható a világpiacon tapasztalt vasipari és faáruk áremelkedésével - magyarázta a Magyar Nemzetben Nagy Márton, aki szerint a pénteken felsoroltakon kívül más termékekre is kivethetnek extraprofitadót.","shortLead":"A hazai bányákból kitermelt és feldolgozott kavics, sóder és homok árrobbanása nem magyarázható a világpiacon...","id":"20210703_Orban_tanacsadoja_Tovabbi_epitoipari_termekekre_vethetnek_ki_extraprofitadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a127754-35ec-4242-ae03-5f04947981e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd1e34-c084-41ce-a134-0401fae1ee8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_Orban_tanacsadoja_Tovabbi_epitoipari_termekekre_vethetnek_ki_extraprofitadot","timestamp":"2021. július. 03. 12:05","title":"Orbán tanácsadója: További építőipari termékekre vethetnek ki extraprofitadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4800d-c367-44f1-b07e-7a054164f742","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter és a Honvédség parancsnoka is megszólalt a zaklatással vádolt alezredes ügyében.","shortLead":"A honvédelmi miniszter és a Honvédség parancsnoka is megszólalt a zaklatással vádolt alezredes ügyében.","id":"20210702_benko_tibor_meltatlansagi_eljaras_szexualis_zaklatas_alezredes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e4800d-c367-44f1-b07e-7a054164f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be831d8e-5060-4797-a54d-c319014bba98","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_benko_tibor_meltatlansagi_eljaras_szexualis_zaklatas_alezredes","timestamp":"2021. július. 02. 19:53","title":"Honvédségi szexuális zaklatás: Benkő miniszter szerint a parancsnoknak le kellett állítania a méltatlansági eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt, de oda, hogy a kétfaktoros azonosítás is elterjedjen, csak az elmúlt pár évben jutottunk el. A technika már rég alkalmas arra, hogy bárki a neten fizethessen, a fő feladat arról meggyőzni az embereket, hogy ez igenis biztonságos. Főleg úgy, hogy a legnagyobb biztonsági rést maguk a felhasználók jelentik.","shortLead":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt...","id":"20210702_online_fizetes_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc66c27-9ffe-4f37-a111-9a1719baf060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_online_fizetes_biztonsag","timestamp":"2021. július. 02. 11:13","title":"Egy brit nyugdíjastól a kétfaktoros azonosításig: ön meddig jutott az online fizetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","shortLead":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","id":"20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1502252-96e8-46fa-9d59-bc8e52b5f647","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","timestamp":"2021. július. 02. 16:25","title":"Bevásárol traffipaxokból a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten. A sakkban viszont nem ismer kegyelmet.","shortLead":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten...","id":"20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68ba5d-d944-4f50-b30d-f7431af29746","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","timestamp":"2021. július. 03. 17:10","title":"„A legjobb, hogy bánthatod az ellenfeled” – Így látja a sakkot a világ legfiatalabb nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]