Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzet után országos népszavazást kezdeményezne a témában. ","shortLead":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d03ca0-d397-4c7a-a33a-d6755833db62","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 14. 11:42","title":"Szinte senkit nem találtak Karácsonyék, akiknek tetszene a Fudan Egyetem terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forráshiány miatt.","shortLead":"Forráshiány miatt.","id":"20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72453b6-855f-44f3-96c4-ea6148d4b963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","timestamp":"2021. június. 14. 12:29","title":"35 évre adnák koncesszióba a magyar autópályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","shortLead":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","id":"20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44c5da-1d8c-4e8d-8532-7f70270949b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","timestamp":"2021. június. 13. 20:30","title":"Megvan a többség az új izraeli kormánynak, Netanjahu 12 év után távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e841c7-88b6-4403-8d33-e2d664c21ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihirdették a társasjátékok legfontosabb díjának, a Spiel des Jahres (Az Év Játéka) gyerekkategóriájának győztesét.","shortLead":"Kihirdették a társasjátékok legfontosabb díjának, a Spiel des Jahres (Az Év Játéka) gyerekkategóriájának győztesét.","id":"20210614_Megvan_a_nyertes_magyarul_is_elerheto_az_ev_legjobb_gyerektarsasjateka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e841c7-88b6-4403-8d33-e2d664c21ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384e7cf4-a1f4-4955-b2fd-80801cc43cf7","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Megvan_a_nyertes_magyarul_is_elerheto_az_ev_legjobb_gyerektarsasjateka","timestamp":"2021. június. 14. 16:09","title":"Megvan a nyertes: magyarul is elérhető az év legjobb gyerektársasjátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg \"a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást\".","shortLead":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait...","id":"20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2304ab-e0ec-48e1-a046-e81add9098f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 14. 17:53","title":"Tízezren tüntettek a Kossuth téren a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják el.","shortLead":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják...","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78f6386-23c9-4127-b6c9-69594510e0d7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 14. 07:15","title":"Ez történt az Eb negyedik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul a vásárlók kapnak ötven dollár kedvezményt is.","shortLead":"Ráadásul a vásárlók kapnak ötven dollár kedvezményt is.","id":"20210615_Kiveszik_a_startstop_rendszert_a_felvezetohiany_miatt_General_Motors_legnagyobb_autoibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01a41cf-af8d-44ec-a67a-beb8637f0fb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Kiveszik_a_startstop_rendszert_a_felvezetohiany_miatt_General_Motors_legnagyobb_autoibol","timestamp":"2021. június. 15. 12:52","title":"Kiveszik a start/stop rendszert a General Motors legnagyobb autóiból a félvezetőhiány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab5a6c7-fe11-44be-9ccc-22c3f9420b71","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Oroszország, Kína, hibrid fenyegetések – ezek a fő témái a hétfői brüsszeli NATO-csúcstalálkozónak a megbeszélésre érkező állam- és kormányfőknek, közöttük az Egyesült Államok elnökének. Orbán Viktor szerint azonban a migráció és a járványhelyzet az, amivel a következő évtizedben foglalkozni kell.","shortLead":"Oroszország, Kína, hibrid fenyegetések – ezek a fő témái a hétfői brüsszeli NATO-csúcstalálkozónak a megbeszélésre...","id":"20210614_Migracioval_hangolt_a_NATOcsucsra_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fab5a6c7-fe11-44be-9ccc-22c3f9420b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88350622-1409-4183-896d-808cf27c6da6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210614_Migracioval_hangolt_a_NATOcsucsra_Orban","timestamp":"2021. június. 14. 14:16","title":"Migrációval hangolt a NATO-csúcsra Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]