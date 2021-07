Vizsgálat nélkül adott versenyengedélyt magyar sportolóknak egy sportorvos, aki mindezért 40 ezer forintot kapott; minderre a hálapénz-kommandó vizsgálata derített fényt a Bors szerint. A bulvárlap szerint ő a január óta működő szerv első fogása.

Idén januártól lépett életbe az a változás, amikor már édesmindegy, hogy önszántából és mikor ad hálapénzt az orvosnak a páciens, mert ha ilyet tesz, vagy ilyenre kéri az orvos és ő fizet,

Hogy hasonló incidensek ne történhessenek, álruhás hálapénz-kommandósok ellenőrzik az orvosokat, akik a Nemzeti Védelmi Szolgálat keretében létrehozott Egészségügyi Szolgáltatók Védelmi Főosztály nevű szervezetéhez tartoznak.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat március elseje óta végez ellenőrzéseket. „A bűnfelderítés egyik eszköze a megbízhatósági vizsgálat” – mondta a Borsnak Váradi Piroska rendőrezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának vezetője.

Úgy folytatta:

Ez egyben megelőzési eszköz is, ezt a szervezet létezése óta, tíz éve használjuk. Nagyon nehéz volt elfogadtatni a védett állományunk körében, mint most az egészségügy területén. De én jobb szeretem az integritás teszt elnevezést. Ennek során megalapozott indokok alapján és előzetes ügyészi engedély birtokában a szolgálat speciális képzettségű munkatársai a valóságban is előforduló élethelyzetet teremtenek. Ilyenkor a vizsgált személyt beteg, vagy a beteg hozzátartozója szerepét játssza el kollégánk, úgymond álruhát ölt”.