Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat. A nyugati társadalmakban a népesség mintegy 30 százalékának életét – zömében a nőkét – nehezíti a deformitás.\r

\r

","shortLead":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat...","id":"20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81d37dc-08e7-411e-bf83-c0209913c99b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Egyáltalán nem csak esztétikai probléma a bütyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7b9c4-a863-45f5-ae46-013eada5f747","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem teljesen az, mint aminek látszik, de legalább annyiba került az átalakítás, mintha gyárilag is létezne ilyen autó. ","shortLead":"Nem teljesen az, mint aminek látszik, de legalább annyiba került az átalakítás, mintha gyárilag is létezne ilyen autó. ","id":"20210705_Elado_az_egyetlen_Porsche_911_GT3_RS_kabrio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd7b9c4-a863-45f5-ae46-013eada5f747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c3d80b-1a29-451d-bab8-f762c66b0bbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elado_az_egyetlen_Porsche_911_GT3_RS_kabrio","timestamp":"2021. július. 07. 08:13","title":"Eladó az egyetlen \"Porsche 911 GT3 RS kabrió\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef75964e-456c-4faa-aed9-bf908b575333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos hajtás ebben is változást hozhat.","shortLead":"Az elektromos hajtás ebben is változást hozhat.","id":"20210705_Megvaltoztatja_modelljei_elnevezeset_a_Volvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef75964e-456c-4faa-aed9-bf908b575333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc581c-1567-423f-bd56-919e4426e269","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Megvaltoztatja_modelljei_elnevezeset_a_Volvo","timestamp":"2021. július. 06. 07:31","title":"Megváltoztatja modelljei elnevezését a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f078f8-8ff4-4a0d-a4de-df1e17c96c0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kitörés az 5 kilométeres magasságot is elérte.","shortLead":"A kitörés az 5 kilométeres magasságot is elérte.","id":"20210707_kitort_az_etna_catania_hamu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4f078f8-8ff4-4a0d-a4de-df1e17c96c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27e9a31-89e6-4931-9339-04b86fa0cc76","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_kitort_az_etna_catania_hamu","timestamp":"2021. július. 07. 11:54","title":"Az éjjel újra kitört az Etna, és hamuval borította be Szicíliát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce42e834-9001-4a79-8264-7cdbc9274e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A raj egyetlen hálózatba kapcsolat egységként cselekszik. Lőnek, és ha kell, robbantanak is.","shortLead":"A raj egyetlen hálózatba kapcsolat egységként cselekszik. Lőnek, és ha kell, robbantanak is.","id":"20210706_izrael_hamasz_dronok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce42e834-9001-4a79-8264-7cdbc9274e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f8a064-00bd-4d12-85fd-c8560793ec35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_izrael_hamasz_dronok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. július. 06. 09:59","title":"Soha korábban nem történt ilyen: Izrael önműködő harci drónokat küldött a Hamászra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","shortLead":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","id":"20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022197ad-f6fc-45e3-9a1a-7290408c62c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Az MNB elvárja a bankoktól, hogy ingyen lehessen előtörleszteni a hitelmoratórium alatt felhalmozódott tartozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d4d1e-af61-4a2e-86cc-60dafcc0051b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A győztes a balzsamos sült áfonyás és lágy kecskesajtos, valamint az édes tejfölös, Cumberland mártással készülő fagyit előzte meg. Semjén Zsolt vadászkiállítása külön kategóriát kapott.","shortLead":"A győztes a balzsamos sült áfonyás és lágy kecskesajtos, valamint az édes tejfölös, Cumberland mártással készülő fagyit...","id":"20210705_Chilis_szedres_es_csokis_az_Ev_fagylaltja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d4d1e-af61-4a2e-86cc-60dafcc0051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb24b74b-a58a-4826-93d6-2d25d43bd1a3","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Chilis_szedres_es_csokis_az_Ev_fagylaltja","timestamp":"2021. július. 05. 21:54","title":"Chilis, szedres és csokis az Év fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","shortLead":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","id":"20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6608361c-227e-45e3-aa9c-a29d7420a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","timestamp":"2021. július. 05. 18:23","title":"Fideszes segítséggel tudta kiadni az ellenzéki vezetésű Erzsébetváros a Klauzál téri csarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]