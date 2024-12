Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfb96f91-c576-4b1a-a85b-22bad9a9c96b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Karácsonyfára ma már csak a magyarok aggatnak pillangószerűen becsomagolt bonbont, az idáig vezető út azonban számos legendán és fenyőágon át vezetett. Hogyan tört be a piacra a Stühmer-féle cukkedli, és hogyan vált a karácsony igazi nemzeti sportjává a cukorkakeresés? Szaloncukor-történelem a nádméztől az üres papírig.","shortLead":"Karácsonyfára ma már csak a magyarok aggatnak pillangószerűen becsomagolt bonbont, az idáig vezető út azonban számos...","id":"20241220_szaloncukor-tortenet-hungarikum-fondant-csomagolas-karancsonyfa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfb96f91-c576-4b1a-a85b-22bad9a9c96b.jpg","index":0,"item":"37c980fa-4438-46b4-a640-af3fec6868ac","keywords":null,"link":"/360/20241220_szaloncukor-tortenet-hungarikum-fondant-csomagolas-karancsonyfa","timestamp":"2024. december. 20. 17:30","title":"Kicsit kemény, nagyon elfogyott: mitől hungarikum a szaloncukor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fb93e1-6fa3-4754-8f3c-a7cb75c9596f","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"Az év utolsó hónapjaiban is folytatódott a Tisza néppártosodása, már nemcsak a fiatalabbak, hanem a középkorúak is Magyar Péter pártját preferálják a Fidesszel szemben. A legidősebb és legalacsonyabb iskolázottságú csoportok viszont változatlanul masszív támogatói a kormánypártnak.","shortLead":"Az év utolsó hónapjaiban is folytatódott a Tisza néppártosodása, már nemcsak a fiatalabbak, hanem a középkorúak is...","id":"20241219_hvg-median-tisza-nok-fidesz-partfreferencia-nemek-korosztaly-iskolazottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fb93e1-6fa3-4754-8f3c-a7cb75c9596f.jpg","index":0,"item":"fd8e6854-82e5-4a74-bec7-481ab999a0d4","keywords":null,"link":"/360/20241219_hvg-median-tisza-nok-fidesz-partfreferencia-nemek-korosztaly-iskolazottsag","timestamp":"2024. december. 19. 09:40","title":"A harmincas, negyvenes nők megnyerése az egyik nagy kihívás Magyar Péteréknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18b8daf-8c12-4eba-8aa6-60528f9edd34","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Göncziék a Széchenyi Mikrohitel Max támogatott konstrukcióra pályáztak, amit meg is ítéltek nekik, később azonban ezt sem hívták le, a jelek szerint azonban ez az összeg tudtunk nélkül kerülhetett abba az alapba, amelyből a háború által negatívan érintett cégeket támogatja a kormány – miközben a Rozmaring Garden Kft.-t hónapokkal a háború kitörése után alapították.","shortLead":"Göncziék a Széchenyi Mikrohitel Max támogatott konstrukcióra pályáztak, amit meg is ítéltek nekik, később azonban ezt...","id":"20241220_gonczi-gabor-tamogatas-haborus-krizisalap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18b8daf-8c12-4eba-8aa6-60528f9edd34.jpg","index":0,"item":"fc876cd3-440e-4a54-8892-b7c13b3894a2","keywords":null,"link":"/kkv/20241220_gonczi-gabor-tamogatas-haborus-krizisalap","timestamp":"2024. december. 20. 07:36","title":"Gönczi Gábor cége is szerepel a krízisalapból odaítélt támogatások listáján, a tévés szerint a tudta nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Phenjan várhatóan újabb katonákat küld Oroszországba az Ukrajna elleni háború támogatására.","shortLead":"Phenjan várhatóan újabb katonákat küld Oroszországba az Ukrajna elleni háború támogatására.","id":"20241219_eszak-koreai-katonak-vesztesegek-kurszk-oroszorszag-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"1de4cd51-a31c-4d5b-a3f7-36aee7065144","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_eszak-koreai-katonak-vesztesegek-kurszk-oroszorszag-ukrajna-haboru","timestamp":"2024. december. 19. 07:59","title":"Száznál is több észak-koreai katona halt már meg Kurszknál a dél-koreai hírszerzés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Marcin Romanowski ellen közpénzek pártérdekből történő felhasználása miatt indult eljárás Lengyelországban.","shortLead":"Marcin Romanowski ellen közpénzek pártérdekből történő felhasználása miatt indult eljárás Lengyelországban.","id":"20241219_lengyelorszag-marcin-romanowski-politikai-menedekjog-gulyas-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7.jpg","index":0,"item":"07f4e12f-666a-4d08-9d51-6a9219eecd2d","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_lengyelorszag-marcin-romanowski-politikai-menedekjog-gulyas-gergely-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 19:53","title":"Gulyás Gergely megerősítette, hogy politikai menedékjogot kapott Marcin Romanowski volt lengyel miniszterhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Unió oly mértékben lépéskényszerbe hozta saját magát a bővítés ügyében, hogy már nincs bátorsága olyan jelöltországokat bírálni, amelyek pedig nem demokratikusak, viszont korruptak – írja Oliver Grimm Brüsszelből.","shortLead":"Az Unió oly mértékben lépéskényszerbe hozta saját magát a bővítés ügyében, hogy már nincs bátorsága olyan...","id":"20241220_die-presse-eu-nyugat-balkan-szerbia-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d.jpg","index":0,"item":"3f897da2-ac5e-46c6-a60c-a4e2b43be998","keywords":null,"link":"/360/20241220_die-presse-eu-nyugat-balkan-szerbia-vucsics","timestamp":"2024. december. 20. 15:36","title":"Die Presse: Kapuzárási pánik van az EU-ban a Nyugat-Balkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ee53cd-92d0-4af5-9fac-758c924435b5","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Hamarosan fogadja III. Károly, hogy átadja neki a királyi udvar költészeti díját, de vajon kell-e cilindert viselnie? És miért nem jár pénz a díjjal? A magyar származású költő-műfordítóval a brit uralkodó versolvasási szokásairól, a költők anyagi megbecsüléséről és arról is beszélgettünk, hogy miért hagyta abba Krasznahorkai angolra fordítását. ","shortLead":"Hamarosan fogadja III. Károly, hogy átadja neki a királyi udvar költészeti díját, de vajon kell-e cilindert viselnie...","id":"20241219_george-szirtes-interju-karoly-kiraly-olvasta-a-verseimet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56ee53cd-92d0-4af5-9fac-758c924435b5.jpg","index":0,"item":"49f2e0e8-a5d4-42b7-94e4-0bdb548f507b","keywords":null,"link":"/360/20241219_george-szirtes-interju-karoly-kiraly-olvasta-a-verseimet","timestamp":"2024. december. 19. 20:15","title":"George Szirtes: Károly király olvasta a verseimet, Nemes Nagy Ágnesnek mindig vittem virágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31426872-4eeb-461c-a33e-026820cf9051","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Pszicho-krimibe illő történettel ment csődbe tíz éve az Alexandra könyvkereskedői lánc, sokmilliárdos tartozást hagyva a kiadók és a bankok felé. A központi cég most zárult felszámolásából azonban egy fillér sem jut nekik, a rendőrség pedig a minap lezárta a sikkasztás miatt indult nyomozást. ","shortLead":"Pszicho-krimibe illő történettel ment csődbe tíz éve az Alexandra könyvkereskedői lánc, sokmilliárdos tartozást hagyva...","id":"20241221_alexandra-konyv-kiado-kereskedelem-matyi-dezso-csod-felszamolas-pecsi-direkt-rendotseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31426872-4eeb-461c-a33e-026820cf9051.jpg","index":0,"item":"c32577e5-8f08-45d9-9714-c3cd43bba227","keywords":null,"link":"/360/20241221_alexandra-konyv-kiado-kereskedelem-matyi-dezso-csod-felszamolas-pecsi-direkt-rendotseg-nyomozas","timestamp":"2024. december. 21. 07:00","title":"Elúszott könyves milliárdok: végleg hoppon maradtak az Alexandra hitelezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]