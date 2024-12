Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04","c_author":"TMF Group","category":"brandcontent","description":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult előírásai között kell navigálni. A TMF Group évtizedek óta segíti ügyfeleit ebben a folyamatban, miközben a Global Business Complexity Index (GBCI) című tanulmányuk évről évre bemutatja a legösszetettebb piacok sajátosságait. Az interjúban Jan Willem van Drimmelen, a TMF Group európai vezetője beszél a cég tevékenységéről, a GBCI jelentőségéről, valamint a jövőbeni célkitűzésekről.","shortLead":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult...","id":"20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04.jpg","index":0,"item":"939f650c-b38a-474e-917b-dafeece02f4b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","timestamp":"2024. december. 20. 11:30","title":"Üzleti adminisztráció határok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e29c911-33a6-4f24-97e4-b50ffe8dec52","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Boguslawski mindig így csinálja. Megjelenik valahol, csodát tesz, és eltűnik” – mondja a kellékes a nagy lengyel színész vendégjátéka után Spiró György Az imposztorában. A Pesti Színházban bemutatott komédia új árnyalatot kapott, miután az író a harmadik felvonást itt-ott megváltoztatta.","shortLead":"„Boguslawski mindig így csinálja. Megjelenik valahol, csodát tesz, és eltűnik” – mondja a kellékes a nagy lengyel...","id":"20241221_hvg-spiro-gyorgy-az-imposztor-pesti-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e29c911-33a6-4f24-97e4-b50ffe8dec52.jpg","index":0,"item":"916708b6-fa68-413a-bebe-8dbb95612d92","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-spiro-gyorgy-az-imposztor-pesti-szinhaz","timestamp":"2024. december. 21. 15:30","title":"Mit mond 2024 végletekig megosztott Magyarországán Spiró György Az imposztor című drámája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602c261-f858-4e86-b8e5-233c9b183c79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére jól végződött a történet. ","shortLead":"Szerencsére jól végződött a történet. ","id":"20241221_kutyamentes-katasztrofavedelem-fot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7602c261-f858-4e86-b8e5-233c9b183c79.jpg","index":0,"item":"975b5cd1-c564-430b-ab53-96f8b25bf129","keywords":null,"link":"/elet/20241221_kutyamentes-katasztrofavedelem-fot","timestamp":"2024. december. 21. 15:22","title":"Mély kútba esett bele egy kutya Fóton, speciális tűztoltóegységet hívtak a megmentésére - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f945088d-f16b-44fd-affe-3f22c1cef3cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajándékozási szerződés híján a Tisza Párt elnöke ismét falakba ütközött az adományok átadásakor, ám végül be tudta vinni az adományt. ","shortLead":"Ajándékozási szerződés híján a Tisza Párt elnöke ismét falakba ütközött az adományok átadásakor, ám végül be tudta...","id":"20241220_magyar-peter-fot-gyermekotthon-ajandek-adomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f945088d-f16b-44fd-affe-3f22c1cef3cc.jpg","index":0,"item":"dd9eb336-25b4-4f11-9315-567dcdc3d002","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_magyar-peter-fot-gyermekotthon-ajandek-adomany","timestamp":"2024. december. 20. 12:57","title":"Magyar Péter egy fóti gyermekotthonba is megpróbált ajándékot vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31426872-4eeb-461c-a33e-026820cf9051","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Pszicho-krimibe illő történettel ment csődbe tíz éve az Alexandra könyvkereskedői lánc, sokmilliárdos tartozást hagyva a kiadók és a bankok felé. A központi cég most zárult felszámolásából azonban egy fillér sem jut nekik, a rendőrség pedig a minap lezárta a sikkasztás miatt indult nyomozást. ","shortLead":"Pszicho-krimibe illő történettel ment csődbe tíz éve az Alexandra könyvkereskedői lánc, sokmilliárdos tartozást hagyva...","id":"20241221_alexandra-konyv-kiado-kereskedelem-matyi-dezso-csod-felszamolas-pecsi-direkt-rendotseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31426872-4eeb-461c-a33e-026820cf9051.jpg","index":0,"item":"c32577e5-8f08-45d9-9714-c3cd43bba227","keywords":null,"link":"/360/20241221_alexandra-konyv-kiado-kereskedelem-matyi-dezso-csod-felszamolas-pecsi-direkt-rendotseg-nyomozas","timestamp":"2024. december. 21. 07:00","title":"Elúszott könyves milliárdok: végleg hoppon maradtak az Alexandra hitelezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatói szerint sikerült áttörést elérni a robotrajok fejlesztésében, amelynek tagjai összedolgoznak a közös cél elérése érdekében.","shortLead":"Dél-koreai kutatói szerint sikerült áttörést elérni a robotrajok fejlesztésében, amelynek tagjai összedolgoznak a közös...","id":"20241220_hangya-robotraj-miniatur-robot-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718.jpg","index":0,"item":"687ef04e-f04c-42a3-b2b5-fdd6e09acd5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_hangya-robotraj-miniatur-robot-technologia","timestamp":"2024. december. 20. 15:03","title":"Hangyák ihlették a miniatűr robotot, ami az ereket is képes lehet megtisztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál és Mocsánál is autók ütköztek, az előbbinél a torlódás Ausztriába is átnyúlik.","shortLead":"Hegyeshalomnál és Mocsánál is autók ütköztek, az előbbinél a torlódás Ausztriába is átnyúlik.","id":"20241221_ket-baleset-autok-utkozes-hegyeshalom-mocsa-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"eae81224-1a10-484e-b7d8-26e659f69be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_ket-baleset-autok-utkozes-hegyeshalom-mocsa-torlodas","timestamp":"2024. december. 21. 08:23","title":"Két baleset is történt az M1-esen, az egyik miatt 15 kilométeres a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","shortLead":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","id":"20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2.jpg","index":0,"item":"0258897e-9f5f-469a-ab80-b0143415433a","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","timestamp":"2024. december. 21. 15:57","title":"Olaf Scholz Magdeburgba utazott, az Egyesült Államok felajánlotta a segítségét a karácsonyi vásárban történt tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]