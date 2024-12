Felföldi László pécsi püspök is bocsánatot kért a katolikus egyház tagjai által elkövetett bűnökért – derült ki a Szemléleknek adott interjúból. Korábban Marton Zsolt váci– és Varga László kaposvári püspök, valamint Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát is az egyház felelősségéről beszélt, és bocsánatot is kértek a visszaélések miatt.

„A béke mindennek az alapja. Ha nincs béke egy emberi közösségben, akkor már nincs szeretet. Mert a szeretet béke nélkül már nem táplál, nem épít, nem örvendeztet. A béke az, hogy a helyemen vagy. Hogy jól vagyok. És vigyázunk egymásra, segítjük egymást. Csak ezzel a békét hordozó szívvel lehet jól tevékenykedni, jól szeretni. Nem azt jelenti a béke, hogy minden tökéletesen rendben van, mert az élet az egy feladat, egy küzdelem, de a béke azt jelenti, hogy ebben a feladatban, ebben a küzdelemben látom a reményt, látom a cél, és a helyemen vagyok” – fogalmazott.

Hozzátette: „Az Isten különleges módon újítja meg az emberiséget és az egyházat, és most egy ilyen csodálatos megújulásban vagyunk. De minden megújulásnak valahol a kezdő lépése az ott van, hogy ránézünk a sebeinkre, a bűneikre, a hibáinkra. (…) Az egyháznak most ez a lépése jött el, ez a pontja. És én köszönöm, hogy püspöktestvérek elindítják ezt, és mozdulnak ebben. Én is itt

szeretnék bocsánatot kérni

mindazokért a bűnökért, melyeket az egyház, az egyház munkatársai, az egyház tagjai elkövettek a sebzetteken, a szenvedőkön”.

Felföldi László azt ígérte, hogy személyesen is mindent megtesz annak érdekében, hogy gyógyuljanak ezek a sebek, és hogy hasonló esetek a jövőben ne történhessenek meg. „Az emberi gyengeség, az emberi nyomorúság kíséri az egyház életét is. Ezek végtelen szomorú történetek, végtelen fájó történetek, de ezekkel most nekünk kell szembenézni, ezekért most nekünk kell bocsánatot kérni, és ezeket a sebeket nekünk kell gyógyítani” – mondta.

A teljes interjút itt nézheti meg.

Legutóbb a Fidesz mellett többször is nyíltan kampányoló zuglói plébánosról állította több áldozat a Válasz Online cikke szerint, hogy a ministránsfiúk szisztematikus betörésére, megalázására, a hatalommal, tekintéllyel való visszaélésre játszott – ennek pedig volt szexuális dimenziója is. Például a kullancsvizsgálat, amelyen a táborokban a Pajor gyülekezetébe járó fiúknak kellett meztelenül átesniük.