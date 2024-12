Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2b75e98c-655e-4371-8d50-4e411b3af50f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A halas gazdák arra panaszkodnak, hogy a magyar állami támogatások elérhetetlenek számukra, az uniós halászati alapból pedig alig van plusz bevételük. Támogatás hiányában marad az iszap, és tovább drágulnak a magyar halak.","shortLead":"A halas gazdák arra panaszkodnak, hogy a magyar állami támogatások elérhetetlenek számukra, az uniós halászati alapból...","id":"20241221_Magyar-halgazdasagok-tamogatas-nelkul-dragulas-halfogyasztas-Deutsche-Welle-halas-korkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b75e98c-655e-4371-8d50-4e411b3af50f.jpg","index":0,"item":"bdeef0f0-4264-4bfe-a8c2-9e4614caba81","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_Magyar-halgazdasagok-tamogatas-nelkul-dragulas-halfogyasztas-Deutsche-Welle-halas-korkep","timestamp":"2024. december. 21. 14:00","title":"Válságban vannak a magyar halgazdaságok, alig kapnak támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee000a-86f6-43dc-8d44-e08d924ae9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magdeburgi gázolás után megerősítette a TEK a magyar vásárok védelmét. Fotókon mutatjuk.","shortLead":"A magdeburgi gázolás után megerősítette a TEK a magyar vásárok védelmét. Fotókon mutatjuk.","id":"20241222_Karacsonyi-vasarok-a-pacelautok-arnyekaban-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94ee000a-86f6-43dc-8d44-e08d924ae9d0.jpg","index":0,"item":"8e53c00c-0685-4f99-8819-938d67e6973e","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Karacsonyi-vasarok-a-pacelautok-arnyekaban-fotok","timestamp":"2024. december. 22. 13:56","title":"Karácsonyi vásárok a páncélautók árnyékában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason és M5-ösön is torlódás van. ","shortLead":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason...","id":"20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984.jpg","index":0,"item":"1c53a81f-3d41-4410-873c-8ac0caafd2a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","timestamp":"2024. december. 21. 15:40","title":"Akkora a forgalom az M1-esen, hogy két órát is rászámolhat a menetidőre, aki arra jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá a szerződést.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá...","id":"20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734.jpg","index":0,"item":"75868b7f-67b9-48d1-b3b8-142554fdf0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","timestamp":"2024. december. 21. 18:05","title":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjába vitték Magyar Péterék adományait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa92c06-4b2d-43e2-baf1-58c6e60929a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az életművéért kapja meg a rangos filmszakmai elismerést. ","shortLead":"A színésznő az életművéért kapja meg a rangos filmszakmai elismerést. ","id":"20241221_Tilda-Swinton-Berlinale-Arany-Medve-dij-eletmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa92c06-4b2d-43e2-baf1-58c6e60929a1.jpg","index":0,"item":"126d0d74-af2c-48e3-a69f-d3b61aa0f37f","keywords":null,"link":"/kultura/20241221_Tilda-Swinton-Berlinale-Arany-Medve-dij-eletmu","timestamp":"2024. december. 21. 16:01","title":"Tilda Swinton Arany Medve-díjat kap a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25ebb65-478b-4c17-89bc-ec27ba9ff364","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikaiak a jemeni fővárosban, Szanaaban található célpontok ellen hajtottak végre légicsapásokat, amikor az incidens történt.","shortLead":"Az amerikaiak a jemeni fővárosban, Szanaaban található célpontok ellen hajtottak végre légicsapásokat, amikor...","id":"20241222_egyesult-allamok-usa-vadaszgep-voros-tenger-jemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25ebb65-478b-4c17-89bc-ec27ba9ff364.jpg","index":0,"item":"203cec9d-6d73-4ce2-b653-4eee25f03686","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_egyesult-allamok-usa-vadaszgep-voros-tenger-jemen","timestamp":"2024. december. 22. 08:54","title":"Lelőtte saját gépét az Egyesült Államok a húszi lázadók elleni művelet során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f2e733-415a-4758-9829-8dd07c92d800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást érték a jótékonysági rendezvények a fővárosban a karácsony előtti utolsó hétvégén.","shortLead":"Egymást érték a jótékonysági rendezvények a fővárosban a karácsony előtti utolsó hétvégén.","id":"20241222_Hosszu-sorok-kigyoztak-Ivanyi-Gaborek-es-Magyar-Peterek-etelosztasainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1f2e733-415a-4758-9829-8dd07c92d800.jpg","index":0,"item":"5c9b86cd-debd-41bb-8a41-a1c5616aa2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Hosszu-sorok-kigyoztak-Ivanyi-Gaborek-es-Magyar-Peterek-etelosztasainal","timestamp":"2024. december. 22. 16:34","title":"Hosszú sorok kígyóztak Iványi Gáborék és Magyar Péterék ételosztásainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a","c_author":"Kozek Lél","category":"360","description":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki <strong>ezen idővel túlteszi magá</strong>t, mint a politikai közössége által rehabilitált Szájer József. Mások, mint például Pajor András atya, a tagadásba menekülnek. A család, az ismerősök előtti megszégyenüléstől azonban nem csak az ismert emberek retteghetnek. A kettős életet élőknek sokszor a lelepleződés hozza el a megkönnyebbülést.","shortLead":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki...","id":"20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a.jpg","index":0,"item":"c8661a0f-7672-4767-92c0-c6d8911566b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","timestamp":"2024. december. 22. 08:30","title":"Miért lehet valaki homofób, aki maga is meleg? – merő rettegés a kettős életet élők élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]