[{"available":true,"c_guid":"95df9acd-d1e9-4e33-bd14-e3c008016a4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kedd reggeli tragédia műszaki hiba miatt következett be.","shortLead":"A kedd reggeli tragédia műszaki hiba miatt következett be.","id":"20241224_Tizenketten-meghaltak-amikor-felrobbant-egy-loszergyar-Torokorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95df9acd-d1e9-4e33-bd14-e3c008016a4c.jpg","index":0,"item":"9bd8fb3e-dbd9-4558-8a35-870ff0dc2073","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_Tizenketten-meghaltak-amikor-felrobbant-egy-loszergyar-Torokorszagban","timestamp":"2024. december. 24. 11:04","title":"Tizenketten meghaltak, amikor felrobbant egy lőszergyár Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság olyasmit találni, ami nem szétválasztja, hanem összeköti a magyarokat, Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek szeretete azonban biztosan ilyen, nem véletlen, hogy az RTL ismét a régi klasszikusokhoz nyúl majd szilveszterkor (is). Kettő közülük ráadásul kerek jubileumhoz érkezett idén, a Különben dühbe jövünk 1974-ben indult világhódító útjára, a Kincs, ami nincs magyarországi bemutatójának pedig 1984-ben örvendhettek a nézők (három évvel az olasz, amerikai és német premier után). Kvízünkben most a legelszántabb rajongók is tesztelhetik, mennyire figyeltek a részletekre elmúlt évtizedek számolatlan újranézése közben.","shortLead":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság...","id":"20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20.jpg","index":0,"item":"f405778d-9536-469c-8af1-05029440a8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","timestamp":"2024. december. 23. 13:56","title":"50 éves a sör-virsli verseny, 40 éve sajnáljuk Anulu fakardocskáját – Bud Spencer-Terence Hill-kvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd8d528-7411-445f-856a-fd384b09f2c8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Első kampánya során Trump közölte: szereti azokat, akik nem tanultak. És az embereivel együtt most szakmányban kívánja növelni a számukat – figyelmeztet a Bloomberg.","shortLead":"Első kampánya során Trump közölte: szereti azokat, akik nem tanultak. És az embereivel együtt most szakmányban kívánja...","id":"20241223_Bloomberg-kommentar-Trumpek-Orban-mintajara-akarjak-ellenorizni-a-felsooktatast-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd8d528-7411-445f-856a-fd384b09f2c8.jpg","index":0,"item":"3e35a808-b165-4dec-b930-21bfdb723d7d","keywords":null,"link":"/360/20241223_Bloomberg-kommentar-Trumpek-Orban-mintajara-akarjak-ellenorizni-a-felsooktatast-lapszemle","timestamp":"2024. december. 23. 07:34","title":"Bloomberg-kommentár: Trumpék Orbán mintájára akarják ellenőrizni a felsőoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavalyhoz képest sokat javult a lakosság inflációérzékelése, de még mindig nagyon sokan érzékelnek „jelentős” áremelkedést.","shortLead":"Tavalyhoz képest sokat javult a lakosság inflációérzékelése, de még mindig nagyon sokan érzékelnek „jelentős”...","id":"20241223_Hiaba-hirdetett-gyozelmet-a-kormany-a-magyarok-meg-erzik-az-inflaciot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"7c4a4273-fd37-4df7-b11b-17add73b9b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_Hiaba-hirdetett-gyozelmet-a-kormany-a-magyarok-meg-erzik-az-inflaciot","timestamp":"2024. december. 23. 08:26","title":"Hiába hirdetett győzelmet a kormány, a magyarok többsége még érzi az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbbd3df-1cf8-4aa3-b078-4692509ab040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portál szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter lagziján felvonult a NER-elit.","shortLead":"A portál szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter lagziján felvonult a NER-elit.","id":"20241223_444hu-Gulyas-Gergely-eskuvojet-tarthattak-szombaton-a-budai-Varban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffbbd3df-1cf8-4aa3-b078-4692509ab040.jpg","index":0,"item":"3ad021b0-6477-4673-9915-30a91d480ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_444hu-Gulyas-Gergely-eskuvojet-tarthattak-szombaton-a-budai-Varban","timestamp":"2024. december. 23. 09:01","title":"444.hu: Gulyás Gergely esküvőjét tarthatták szombaton a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.","shortLead":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur...","id":"20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"c102682c-0929-4f10-8743-71b735c299b3","keywords":null,"link":"/sport/20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","timestamp":"2024. december. 22. 19:45","title":"Szoboszlai remekelt, a Liverpool legyőzte a Tottenhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat, így amikor a ’80-as évek második felében megingott a szovjet kolosszus, a litvánok, a lettek és az észtek az elsők között cselekedtek.","shortLead":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat...","id":"20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf.jpg","index":0,"item":"8d6ce67c-bcaa-469a-9e23-6a9ebbdced29","keywords":null,"link":"/360/20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","timestamp":"2024. december. 23. 19:30","title":"Rendszerváltás 35: A Baltikum, a Szovjetunió Nyugatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2afbbfe-be14-495a-84cc-09870e973c20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tajvani nő azt üzeni az időseknek, hogy mozogjanak. ","shortLead":"A tajvani nő azt üzeni az időseknek, hogy mozogjanak. ","id":"20241223_90-eves-sulyemelo-parkinson-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2afbbfe-be14-495a-84cc-09870e973c20.jpg","index":0,"item":"45f9e958-6978-418d-8930-57ade56bbd04","keywords":null,"link":"/elet/20241223_90-eves-sulyemelo-parkinson-kor","timestamp":"2024. december. 23. 08:42","title":"90 évesen nevezett be egy súlyemelő versenyre, miután Parkinson-kórral diagnosztizálták ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]