Január 1-jétől átmenetileg megszűnik a sérülésből eredő traumatológiai ellátást igénylő betegek, illetve a beérkező sebészeti vizsgálatot és ellátást igénylő betegek hétvégi és ünnepnapi sürgősségi ellátása az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben, jelentette be a kórház Facebookon.

A szóban forgó eseteket más kórházakba irányítják át az alábbiak szerint:

A békéscsabai dr. Réthy Pál Tagkórházban fogadják az Orosházáról, Csorvásról, Békésszentandrásról és Szarvasról érkező betegeket.

A gyulai Pándy Kálmán Tagkórházban látják el a Battonyáról, Békéssámsonról, Csanádapácáról, Gerendásról, Gádorosról, Kardoskútról, Kaszaperről, Magyarbánhegyesről, Medgyesbodzásról, Mezőhegyesről, Mezőkovácsházáról, Nagybánhegyesről, Nagyszénásról, Pusztaföldvárról, Tótkomlósról, Végegyházáról érkező betegeket.

Az elsődleges vizsgálattal műtéti beavatkozást igénylő súlyos traumatológiai és sebészeti betegeket az Országos Mentőszolgálat közvetlenül a Békés Vármegyei Központi Kórházba szállítja a fentiekben részletezett területi illetékesség szerint.

A kórház a változást “átmeneti humánerőforrás-szervezési nehézséggel” indokolja. Kiemelik, hogy hétköznapokon a traumatológiai és a sebészeti betegek elsődleges fogadása és ellátása továbbra is az orosházi kórház sürgősségi osztályán történik, illetve azt is, hogy a belgyógyászati, kardiológiai, neurológiai és az ehhez kapcsolódó diagnosztikai sürgősségi ellátások továbbra is változatlanul és folyamatosan, a hét minden napján, 24 órában rendelkezésre állnak náluk.

A mostanihoz hasonló korlátozás már korábban is volt az orosházi kórházban, 2023 októberében jelentették be, hogy hétvégenként nem lesz sebészeti ellátás. A kórház idén nyáron pedig egy szerencsétlen eset miatt került be a hírekbe: úgy beázott az épület, hogy az egyik kórteremben és a folyosó egy részén a plafon is leszakadt.