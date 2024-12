Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor környezeti fenntarthatósági teljesítményéről. A tanulmány bemutatja, hogy a bankok milyen eredményeket értek el a zöld átállás terén és milyen elvárásokat támasztanak velük szemben a magyar fogyasztók.","shortLead":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor...","id":"20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af.jpg","index":0,"item":"d156a16f-e506-4cd3-950d-f99419f3cd68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","timestamp":"2024. december. 27. 15:30","title":"Tényleg erre tartanak a magyar bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ba335f-a7b9-4c7e-805e-894e9101591e","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Bár ma elképzelni is nehéz, volt időszak, amikor a MÁV szolgáltatása egyet jelentett a kényelemmel és a pontossággal. A 90 évvel ezelőtt induló, Budapest és Bécs között közlekedő Árpádnál ma is csak 20 perccel gyorsabbak a Railjetek, sikerét pedig jól mutatja, hogy Egyiptom és Argentína is rendelt belőle. A típus története később is fordulatos volt: a megszálló szovjet hadsereg használta szalonkocsinak, később pedig nosztalgiajárműként született újjá. ","shortLead":"Bár ma elképzelni is nehéz, volt időszak, amikor a MÁV szolgáltatása egyet jelentett a kényelemmel és a pontossággal...","id":"20241227_arpad-sinautobusz-vasut-vonat-budapest-becs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42ba335f-a7b9-4c7e-805e-894e9101591e.jpg","index":0,"item":"b45591e8-88f6-490b-9b0b-0aa619863aa0","keywords":null,"link":"/elet/20241227_arpad-sinautobusz-vasut-vonat-budapest-becs","timestamp":"2024. december. 27. 17:04","title":"Amikor a magyar vasutat irigyelte az egész világ: az Árpád sínautóbusz története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A bakui elnöki hivatal képviselője szerint Azerbajdzsánnak nincs szüksége arra, hogy az Oroszországhoz tartozó Csecsenföld kormánya bármiféle segítséget nyújtson az Azerbaijan Airlines légitársaság szerencsétlenül járt gépén utazók családtagjainak.","shortLead":"A bakui elnöki hivatal képviselője szerint Azerbajdzsánnak nincs szüksége arra, hogy az Oroszországhoz tartozó...","id":"20241227_Azerbajdzsannak-nem-csecsen-segitseg-kell-hanem-bocsanatkeres-es-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"f8db0f3b-7fca-4c23-9b4b-31a4bb31def3","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Azerbajdzsannak-nem-csecsen-segitseg-kell-hanem-bocsanatkeres-es-karterites","timestamp":"2024. december. 27. 20:31","title":"Azerbajdzsánnak nem csecsen segítség kell, hanem bocsánatkérés és kártérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államoknak adja ki Montenegró a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítóját, a kriptokirályként is ismert Do Kvont – közölte a balkáni ország igazságügyi minisztériuma pénteken.","shortLead":"Az Egyesült Államoknak adja ki Montenegró a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítóját, a kriptokirályként is ismert...","id":"20241227_Az-USA-nak-adja-ki-Montenegro-a-del-koreai-kriptokiralyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5.jpg","index":0,"item":"f919ff1f-8182-4312-8e4d-16bb0c99a4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_Az-USA-nak-adja-ki-Montenegro-a-del-koreai-kriptokiralyt","timestamp":"2024. december. 27. 19:51","title":"Az USA-nak adja ki Montenegró a dél-koreai kriptokirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60882094-64c0-40b0-bcaa-96a81e554dcc","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Geoffrey Hinton úgy véli, 10-20 százalékos annak az esélye, hogy a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia (MI) három évtizeden belül eltünteti az emberi fajt.","shortLead":"Geoffrey Hinton úgy véli, 10-20 százalékos annak az esélye, hogy a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia (MI) három...","id":"20241227_A-mesterseges-intelligencia-keresztapja-szerint-no-annak-a-veszelye-hogy-az-MI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60882094-64c0-40b0-bcaa-96a81e554dcc.jpg","index":0,"item":"aba844db-aa8d-4189-8c3a-e47f8bcfa79f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_A-mesterseges-intelligencia-keresztapja-szerint-no-annak-a-veszelye-hogy-az-MI","timestamp":"2024. december. 27. 19:42","title":"Az MI keresztapja szerint nő annak a veszélye, hogy a gépi értelem kiirtja az emberiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár nagy létszámú lett a Patrióták Európáért frakciója, a magyar kormánnyal együtt karanténba zárta az Unió. A soros elnökség sem volt diadalmenet.","shortLead":"Bár nagy létszámú lett a Patrióták Európáért frakciója, a magyar kormánnyal együtt karanténba zárta az Unió. A soros...","id":"20241228_Orban-EU-EP-Patriotak-Europaert-soros-elnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49.jpg","index":0,"item":"7345ad66-b9f6-4475-95a4-74e3dfde2ec0","keywords":null,"link":"/360/20241228_Orban-EU-EP-Patriotak-Europaert-soros-elnokseg","timestamp":"2024. december. 28. 14:00","title":"A Fidesz pártcsaládra lelt az idén, de Orbánéknak nem osztottak lapot az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d4f11c-bd36-44f4-93db-40a21e66ce3b","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági értelemben is felfordulást okoztak a világ nagy részén. Halas Zoltánt és Kovács-Kvotidián Mátét, az OTP USA Részvény Alap és az OTP CETOP ETF portfolió menedzsereit kérdeztük a várható tőkepiaci mozgásokról.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági...","id":"20241209_amerikai-elnokvalasztas-donald-trump-piaci-valtozasok-2025-otp-alapkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3d4f11c-bd36-44f4-93db-40a21e66ce3b.jpg","index":0,"item":"76c30fe7-0ed0-46c6-b268-e5bef3668a5b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241209_amerikai-elnokvalasztas-donald-trump-piaci-valtozasok-2025-otp-alapkezelo","timestamp":"2024. december. 28. 11:30","title":"Az egész világ arra figyel, mit lép jövőre Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc220ea3-9874-46c6-9a63-28fc75df1064","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Egyéni módon kíván boldog új évet Oroszország polgárainak néhány helyi tartalomgyártó: egy propagandafilmben előbb lelövik a Moszkva fölé bemerészkedő nyugati Mikulást, majd az orosz Télapó – Gyed Moroz – bátorítólag odaveti a rakéták kilövő katonának: Ez az, nem kellenek nekünk külföldiek az orosz égben.","shortLead":"Egyéni módon kíván boldog új évet Oroszország polgárainak néhány helyi tartalomgyártó: egy propagandafilmben előbb...","id":"20241227_Igy-lovik-le-az-oroszok-a-nyugati-Mikulast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc220ea3-9874-46c6-9a63-28fc75df1064.jpg","index":0,"item":"bc7251db-0547-4bf8-bf43-a6d1d1e5e5de","keywords":null,"link":"/elet/20241227_Igy-lovik-le-az-oroszok-a-nyugati-Mikulast","timestamp":"2024. december. 27. 18:32","title":"Egy orosz propaganda-videóban rakétával lövik ki a nyugati Mikulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]