[{"available":true,"c_guid":"838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár nagy létszámú lett a Patrióták Európáért frakciója, a magyar kormánnyal együtt karanténba zárta az Unió. A soros elnökség sem volt diadalmenet.","shortLead":"Bár nagy létszámú lett a Patrióták Európáért frakciója, a magyar kormánnyal együtt karanténba zárta az Unió. A soros...","id":"20241228_Orban-EU-EP-Patriotak-Europaert-soros-elnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49.jpg","index":0,"item":"7345ad66-b9f6-4475-95a4-74e3dfde2ec0","keywords":null,"link":"/360/20241228_Orban-EU-EP-Patriotak-Europaert-soros-elnokseg","timestamp":"2024. december. 28. 14:00","title":"A Fidesz pártcsaládra lelt az idén, de Orbánéknak nem osztottak lapot az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0926025-03f9-416a-8779-be54bb0b34f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hozzávetőleges becslések szerint az erőmű csaknem fele megsemmisült.","shortLead":"Hozzávetőleges becslések szerint az erőmű csaknem fele megsemmisült.","id":"20241229_A-vihar-tonkretette-Horvatorszag-legnagyobb-naperomuvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0926025-03f9-416a-8779-be54bb0b34f8.jpg","index":0,"item":"e652a63d-9abb-49bc-b15f-6296eefc15d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20241229_A-vihar-tonkretette-Horvatorszag-legnagyobb-naperomuvet","timestamp":"2024. december. 29. 14:19","title":"A vihar tönkretette Horvátország legnagyobb naperőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f88736-c9a2-4ecb-bf51-ae26052019ff","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Leghíresebb tévésorozatával a brit kormányt, második leghíresebb sorozatával az amerikait vette célba. Armando Iannucci író-rendező-producer kétszer nyert Emmy-díjat, egyszer Európai Filmdíjat, és jelölték Oscarra is. A politikai humor ínyencei nagyra tartják, de ettől még Moszkvában betiltották.","shortLead":"Leghíresebb tévésorozatával a brit kormányt, második leghíresebb sorozatával az amerikait vette célba. Armando Iannucci...","id":"20241228_hvg-armando-iannucci-iro-rendezo-the-franchise-thick-of-it-az-alelnok-sztalin-halala-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6f88736-c9a2-4ecb-bf51-ae26052019ff.jpg","index":0,"item":"f2d68ae1-4f6c-4441-913c-66c6574a87d1","keywords":null,"link":"/360/20241228_hvg-armando-iannucci-iro-rendezo-the-franchise-thick-of-it-az-alelnok-sztalin-halala-interju","timestamp":"2024. december. 28. 16:30","title":"Armando Iannucci: A Sztálin halálát Orbán Viktor és a hasonló politikusok miatt készítettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak másokat, erőszakosak, vagy mert más okból veszélyesnek tartják őket.","shortLead":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak...","id":"20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c.jpg","index":0,"item":"9be50707-9ab4-40e0-abd2-deb0dc341fba","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","timestamp":"2024. december. 29. 16:48","title":"Kitiltják Milánó központjából a büntetett előéletűeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b471daa5-c222-4100-9762-c3180a18ff0f","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Woody Allen megjósolja a választás kimenetelét, Salman Rushdie Esterházyt, Nádast, Kertészt és Konrádot emlegeti, Jonathan Franzen pedig Orbán Viktort. Ezek voltak a HVG újságírójának legemlékezetesebb külföldi interjúi 2024-ben.","shortLead":"Woody Allen megjósolja a választás kimenetelét, Salman Rushdie Esterházyt, Nádast, Kertészt és Konrádot emlegeti...","id":"20241229_Best-of-interjuk-Koves-Gabor-Woody-Allen-Salman-Rushdie-Jonathan-Franzen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b471daa5-c222-4100-9762-c3180a18ff0f.jpg","index":0,"item":"e0c77182-4069-41f1-b81c-981cf024ba07","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Best-of-interjuk-Koves-Gabor-Woody-Allen-Salman-Rushdie-Jonathan-Franzen","timestamp":"2024. december. 29. 16:30","title":"Ezt mondta Woody Allen, Salman Rushdie és Jonathan Franzen 2024-ben a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A muani repülőteret határoló falnak csapódott a Boeing.","shortLead":"A muani repülőteret határoló falnak csapódott a Boeing.","id":"20241229_Leszallas-kozben-szenvedett-balesetet-egy-del-koreai-utasszallito-179-en-halhattak-meg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"854fdb2d-2f39-47ed-adf1-ed1df4546e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Leszallas-kozben-szenvedett-balesetet-egy-del-koreai-utasszallito-179-en-halhattak-meg-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 06:50","title":"Leszállás közben szenvedett balesetet egy dél-koreai utasszállító, 179-en halhattak meg - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában festi meg önmagát.","shortLead":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában...","id":"20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a.jpg","index":0,"item":"c7c15fd6-3b50-480d-90de-737abc1747f4","keywords":null,"link":"/360/20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Nem csak HVG-címlapokat készít, könyveken, plakátokon is dolgozik, kiállításokat is tart Bódi Kati képzőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc75663-7432-4956-ba90-061b00802498","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint ha Kína valóban arra törekszik, hogy ne szélesedjen ki az ukrajnai háború, akkor most befolyást kellene gyakorolnia Észak-Koreára, amelynek katonái súlyos veszteségeket szenvednek el a kurszki régióban, ahol gyakorlatilag védtelenül harcolnak az orosz erők mellett.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint ha Kína valóban arra törekszik, hogy ne szélesedjen ki az ukrajnai háború, akkor most...","id":"20241228_Zelenszkij-Az-oroszok-neha-kivegzik-az-eszak-koreai-bajtarsaikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bc75663-7432-4956-ba90-061b00802498.jpg","index":0,"item":"b0db8cb5-36bd-4fed-b585-87ca89a03335","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Zelenszkij-Az-oroszok-neha-kivegzik-az-eszak-koreai-bajtarsaikat","timestamp":"2024. december. 28. 07:52","title":"Zelenszkij: Az oroszok néha kivégzik az észak-koreai bajtársaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]