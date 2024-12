Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ac1f46df-2d8b-447c-8014-16ecfd6856ae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok gép megtelt vagy elromlott, sok helyen sorba kellett állni karácsony után.","shortLead":"Sok gép megtelt vagy elromlott, sok helyen sorba kellett állni karácsony után.","id":"20241228_Karacsonyi-alkalmatlansag-tul-sok-volt-az-uveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac1f46df-2d8b-447c-8014-16ecfd6856ae.jpg","index":0,"item":"7a45bc6e-9ead-4d62-854f-250b1522e3bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Karacsonyi-alkalmatlansag-tul-sok-volt-az-uveg","timestamp":"2024. december. 28. 10:55","title":"Karácsonyi alkalmatlanság: túl sok volt a pia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60882094-64c0-40b0-bcaa-96a81e554dcc","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Geoffrey Hinton úgy véli, 10-20 százalékos annak az esélye, hogy a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia (MI) három évtizeden belül eltünteti az emberi fajt.","shortLead":"Geoffrey Hinton úgy véli, 10-20 százalékos annak az esélye, hogy a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia (MI) három...","id":"20241227_A-mesterseges-intelligencia-keresztapja-szerint-no-annak-a-veszelye-hogy-az-MI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60882094-64c0-40b0-bcaa-96a81e554dcc.jpg","index":0,"item":"aba844db-aa8d-4189-8c3a-e47f8bcfa79f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_A-mesterseges-intelligencia-keresztapja-szerint-no-annak-a-veszelye-hogy-az-MI","timestamp":"2024. december. 27. 19:42","title":"Az MI keresztapja szerint nő annak a veszélye, hogy a gépi értelem kiirtja az emberiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen az ellenkezője történt – állítják kanadai kutatók.","shortLead":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen...","id":"20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474.jpg","index":0,"item":"7614bd31-d4ea-4134-baa8-0ae1e8ffee5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","timestamp":"2024. december. 28. 12:03","title":"Ömlenek ránk a filmek, a sorozatok, a zenék, és mégis többet unatkozik az emberiség, mint eddig bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8227d1-8a11-46cf-a7bc-950910649359","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"A modern konyhák számtalan feldolgozott élelmiszerrel vannak tele, amik jól tárolhatók, egyszerű felhasználni őket, bármikor feldobnak egy ételt, vagy a semmiből adnak egy reggelit, vacsorát. Hogyan vették át az uralmat?","shortLead":"A modern konyhák számtalan feldolgozott élelmiszerrel vannak tele, amik jól tárolhatók, egyszerű felhasználni őket...","id":"20241227_feldolgozott-elelmiszer-kedvenceink-titkos-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d8227d1-8a11-46cf-a7bc-950910649359.jpg","index":0,"item":"e1533f92-6d83-4097-a527-58d919a95988","keywords":null,"link":"/elet/20241227_feldolgozott-elelmiszer-kedvenceink-titkos-tortenete","timestamp":"2024. december. 27. 18:51","title":"Miért imádjuk a háztartási kekszet? És ha még Nutella is van rajta? Kedvenceink titkos története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52297e2-3879-4439-94bb-e5d948ac4378","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy az új korban a négycsillagos tábornokok jutnak vezető szerephez – írja elemzésében a Harvard professzora.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy az új korban a négycsillagos tábornokok jutnak vezető szerephez – írja elemzésében...","id":"20241229_Niall-Ferguson-lapszemle-die-welt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52297e2-3879-4439-94bb-e5d948ac4378.jpg","index":0,"item":"032cc290-e84f-4cc9-b1a8-aa47e47a5a84","keywords":null,"link":"/360/20241229_Niall-Ferguson-lapszemle-die-welt","timestamp":"2024. december. 29. 09:00","title":"Niall Ferguson: Batman ideje jött el a világpolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","shortLead":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","id":"20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3.jpg","index":0,"item":"08687fbd-0f3d-43d0-8040-3796a9baae3a","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Moszkva beismerte: ökológiai katasztrófát okoz a két elsüllyedt tankermatuzsálem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0407a1e-bbb9-4ba3-aab0-711493bf2b66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elhárítás szerint az ukrán hírszerzés szervezte a merényletet, egy orosz állampolgárt őrizetbe vettek.","shortLead":"Az orosz elhárítás szerint az ukrán hírszerzés szervezte a merényletet, egy orosz állampolgárt őrizetbe vettek.","id":"20241228_Boombox-az-oroszok-szerint-hangszoros-merenyletet-hiusitottak-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0407a1e-bbb9-4ba3-aab0-711493bf2b66.jpg","index":0,"item":"7dfa99ec-a73e-417c-8741-65163fe6a28e","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Boombox-az-oroszok-szerint-hangszoros-merenyletet-hiusitottak-meg","timestamp":"2024. december. 28. 14:32","title":"Boombox: az oroszok szerint hangszórós merényletet hiúsítottak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az 1914-ben épült ház már régóta üresen állt – legalábbis papíron.","shortLead":"Az 1914-ben épült ház már régóta üresen állt – legalábbis papíron.","id":"20241228_Csufos-veget-ert-a-Doors-altal-vilaghiresse-tett-Morrison-Hotel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd.jpg","index":0,"item":"210a0950-bff8-4db1-ba0f-cf067b6af7ba","keywords":null,"link":"/kultura/20241228_Csufos-veget-ert-a-Doors-altal-vilaghiresse-tett-Morrison-Hotel","timestamp":"2024. december. 28. 21:44","title":"Csúfos véget ért a Doors által világhírűvé tett Morrison Hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]