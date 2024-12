Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...
Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek
A személyzet gyors beavatkozása segített elkerülni a nagyobb bajt.
Tűz ütött ki egy erdélyi klubban, 150 embert menekítettek ki Az OpenAI mesterséges intelligenciája mögött gépi algoritmusok, szoftverek húzódnak. Két kutató kipróbálta, hogyan boldogul a ChatGPT a kézzelfogható való világban, és egy robotkar irányítását bízták rá. Két kutató kipróbálta, hogyan...
És akkor a ChatGPT belép a fizikai világba, 47 600 forintből
A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét, így a Képes Krónika, illetve Kézai Simon munkája és Thuróczy János krónikája is a hunok történetével indul. Ezekben visszatérő szereplő egy bizonyos Veronai Detre, aki folyamatosan a hunok ellen intrikál és végül az ő érdeme lesz, hogy Attila király fiai egymás ellen fordulnak. De ki volt valójában Veronai Detre és mit lehet róla tudni a krónikák megállapításain túl?
Hősök vagy gonosztevők: Veronai Detre, a magyar krónikairodalom első főgonosza, aki bedöntötte a hun birodalmat
Az első információk szerint a buszon 58-an utaztak.
Tóba hajtott egy busz Norvégiában, legalább hárman meghaltak
Amerikai kutatók egy olyan technológiával rukkoltak ki, amelyik képes helyettesíteni a szilíciumot, azonban a működéshez sokkal jobb az energiahatékonysága. Emellett a helyigénye is jóval szerényebb, így nem igazán érdekli a Moore-törvény.
Itt vannak a tranzisztorok, amelyek fittyet hánynak a Moore-törvényre
Volodimir Zelenszkij szerint ha Kína valóban arra törekszik, hogy ne szélesedjen ki az ukrajnai háború, akkor most befolyást kellene gyakorolnia Észak-Koreára, amelynek katonái súlyos veszteségeket szenvednek el a kurszki régióban, ahol gyakorlatilag védtelenül harcolnak az orosz erők mellett.
Zelenszkij: Az oroszok néha kivégzik az észak-koreai bajtársaikat
Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.
Legalább tíz halottja van a Gázát ért izraeli támadásoknak