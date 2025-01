Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3bbad3cd-caf0-46b4-b857-eddee8f071c6","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A spanyol szövetség és liga nem hosszabbította meg az idény további részére az FC Barcelona labdarúgócsapatának a tavaly nyáron megszerzett két játékosának, Dani Olmónak és Pau Victornak a regisztrációját. A pénzügyi gondokkal küzdő katalán klub még a sportdöntőbírósághoz fellebbezhet, de ha jogerőssé válik a mostani határozat, akkor mindkét futballista szabadon igazolhatóvá válik.","shortLead":"A spanyol szövetség és liga nem hosszabbította meg az idény további részére az FC Barcelona labdarúgócsapatának...","id":"20250104_Dani-Olmo-nem-lephet-palyara-a-Barcelona-szineiben-az-ideny-hatralevo-reszeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bbad3cd-caf0-46b4-b857-eddee8f071c6.jpg","index":0,"item":"66348d26-abe4-4989-9af4-0e7687b94380","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Dani-Olmo-nem-lephet-palyara-a-Barcelona-szineiben-az-ideny-hatralevo-reszeben","timestamp":"2025. január. 04. 15:22","title":"Dani Olmo nem léphet pályára a Barcelona színeiben az idény hátralévő részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","shortLead":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","id":"20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4.jpg","index":0,"item":"cabbafe9-d035-49dd-8ab6-ada22f72aa33","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","timestamp":"2025. január. 03. 09:02","title":"Visszaestek a Tesla eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f243d-e19e-4e55-b49d-35f26f4df606","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lassan tényleg jogos lesz a kérdés: mi az, amin vagy amiben még nincs ott a Doom? Mert a fűnyíró, terhességi teszt és sok más után egy Captcha-ellenőrzőablakba is beépítették.","shortLead":"Lassan tényleg jogos lesz a kérdés: mi az, amin vagy amiben még nincs ott a Doom? Mert a fűnyíró, terhességi teszt és...","id":"20250103_doom-captcha-ellenorzes-nem-robot-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a37f243d-e19e-4e55-b49d-35f26f4df606.jpg","index":0,"item":"c8f4bfed-5265-4451-a37c-e990ded342fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_doom-captcha-ellenorzes-nem-robot-jatek","timestamp":"2025. január. 03. 16:03","title":"Valaki beépítette a Doomot az idegesítő Captcha-ellenőrzésbe – játékos módon igazolhatja, hogy nem robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0144b6-2481-464f-bd70-abdc3378633d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Végzet közgazdásza szerint, ha visszafogják Trumpot, akkor 2025-ben túlságosan nagy infláció nélkül is lehet növekedés.","shortLead":"A Végzet közgazdásza szerint, ha visszafogják Trumpot, akkor 2025-ben túlságosan nagy infláció nélkül is lehet...","id":"20250103_Roubini-trump-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f0144b6-2481-464f-bd70-abdc3378633d.jpg","index":0,"item":"ed0e8c73-ce9b-4f05-948b-ae9b32032a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Roubini-trump-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. január. 03. 12:34","title":"Roubini: Akár jó végeredménye is lehet Trump rossz gazdasági elképzeléseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9040c777-ed9f-433b-96e0-eb6bce867bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Britt Allcroft 81 éves volt. ","shortLead":"Britt Allcroft 81 éves volt. ","id":"20250103_Thomas-a-gozmozdony-mese-sorozat-alkoto-Britt-Allcroft-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9040c777-ed9f-433b-96e0-eb6bce867bef.jpg","index":0,"item":"274db133-1db2-40f4-b96b-d7dd98c218a6","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Thomas-a-gozmozdony-mese-sorozat-alkoto-Britt-Allcroft-meghalt","timestamp":"2025. január. 03. 16:14","title":"Meghalt a Thomas, a gőzmozdony-mesesorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyszerű feladat követni a közegészségügyben található várólisták hosszának változásait, mivel a NEAK többször is módosított az adatok közlésének metodikáján.","shortLead":"Nem egyszerű feladat követni a közegészségügyben található várólisták hosszának változásait, mivel a NEAK többször is...","id":"20250103_korhazi-varolista-mutet-60-nap-neak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"340345e8-2027-40ec-9470-e75247ad3140","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_korhazi-varolista-mutet-60-nap-neak","timestamp":"2025. január. 03. 14:38","title":"Jelenleg is 32 ezren vannak, akik legalább két hónapja várnak arra, hogy megműtsék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerinte biztosan nincs egy átlagos magyar háztartásnak 26 millió forintot meghaladó vagyona. De akkor mennyi az annyi?","shortLead":"Szerinte biztosan nincs egy átlagos magyar háztartásnak 26 millió forintot meghaladó vagyona. De akkor mennyi az annyi?","id":"20250103_Egy-szakerto-szerint-egyaltalan-nem-elunk-olyan-jol-mint-azt-a-statisztika-mutatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925.jpg","index":0,"item":"a42f5c3e-d739-497e-8c95-698abab99d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Egy-szakerto-szerint-egyaltalan-nem-elunk-olyan-jol-mint-azt-a-statisztika-mutatja","timestamp":"2025. január. 03. 11:43","title":"Egy szakértő szerint egyáltalán nem élünk olyan jól, mint azt a statisztika mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag nem maradt a Postán kívül magyar cég a csomagkiszállítási szegmensben – a konszolidáció éve volt 2024 magyar a piacon, több kisebb céget is bekebeleztek a tőkeerős nemzetközi szolgáltatók. A közel hatezer automata több mint 80 százaléka két nagy szereplő kezében összpontosul. ","shortLead":"Gyakorlatilag nem maradt a Postán kívül magyar cég a csomagkiszállítási szegmensben – a konszolidáció éve volt 2024...","id":"20250103_csomagautomata-csomagpont-packeta-gls-atrendezodes-konszolidacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a.jpg","index":0,"item":"731b6d6d-1228-4ab7-8e9a-5440dabf86ac","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_csomagautomata-csomagpont-packeta-gls-atrendezodes-konszolidacio-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 10:48","title":"Rohamtempóban nő a csomagautomaták száma, mégis gyakoriak a fennakadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]