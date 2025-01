Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül: a kormány ezzel kapcsolatos tevékenységét „a botránykerülő lázas semmittevés fogja jellemezni”.","shortLead":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül...","id":"20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db.jpg","index":0,"item":"23c5a3e4-2241-49cb-9742-fbcd2ffe7371","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","timestamp":"2025. január. 06. 07:32","title":"Kincses Gyula: Fontolóra kellene venni, hogy a közegészségügyben megvásárolhatóvá tegyék a szabad orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket hajtott végre. ","shortLead":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket...","id":"20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"b24fdaf5-e37c-424d-8fb5-4099901ecbcf","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","timestamp":"2025. január. 07. 14:56","title":"Az MSZP szerint 13 milliárd forintos veszteség keletkezett a Vodafone-adásvételkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","shortLead":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","id":"20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791.jpg","index":0,"item":"70f858e9-624b-4d7f-9373-57bdd89be163","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","timestamp":"2025. január. 07. 14:06","title":"Marabu Féknyúz: Ájurvéda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251cf0c0-d5ff-4925-9ec8-42cee9148713","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz erők igyekeznek visszaverni az ukrán rohamcsapatok támadásait. ","shortLead":"Az orosz erők igyekeznek visszaverni az ukrán rohamcsapatok támadásait. ","id":"20250106_kurszk-offenziva-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/251cf0c0-d5ff-4925-9ec8-42cee9148713.jpg","index":0,"item":"5bbcd4cf-8c45-471b-b8af-ef1e7069b8b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_kurszk-offenziva-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. január. 06. 10:25","title":"A fagyos időjárás miatt tudtak újból offenzívát indítani az ukránok Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785d6db-5e79-485e-8796-7910383c1a75","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hollywoodi aranykort idéző filmsztárautóra lehet licitálni. ","shortLead":"A hollywoodi aranykort idéző filmsztárautóra lehet licitálni. ","id":"20250106_Egyedulallo-Mercedes-replikat-kinal-eladasra-John-Cena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0785d6db-5e79-485e-8796-7910383c1a75.jpg","index":0,"item":"425fd755-2f19-4fbc-a1f2-db6f011996aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_Egyedulallo-Mercedes-replikat-kinal-eladasra-John-Cena","timestamp":"2025. január. 06. 20:20","title":"Egyedülálló Mercedes-replikát kínál eladásra John Cena","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cfee37-088b-4a3d-bd04-bb516b0fa1de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gépészmérnök végzettségű Fülöp Péter 1988-ban nyitotta meg legendás, Concerto nevű lemezboltját a Dob utcában, de néhány év után akkor bezárt, és csak 2023-ban nyitott újra, ezúttal a Hollán Ernő utcában. Fülöphöz több, a világon egyedülálló dolog létrehozása köthető, legnagyobb sikerét Torontóban érte el. Németi Sándor interjúja.","shortLead":"A gépészmérnök végzettségű Fülöp Péter 1988-ban nyitotta meg legendás, Concerto nevű lemezboltját a Dob utcában, de...","id":"20241212_Concerto-Fulop-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09cfee37-088b-4a3d-bd04-bb516b0fa1de.jpg","index":0,"item":"d82903ef-c150-4429-ad38-50e22dd01da2","keywords":null,"link":"/kultura/20241212_Concerto-Fulop-Peter","timestamp":"2025. január. 07. 10:47","title":"\"A magyar főváros kulturális pezsgése hiányzott\" – interjú az újranyitott Concerto tulajdonosával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A két hét múlva hivatalba lépő elnök úgy is dönthet, hogy figyelmen kívül hagyja az átvilágítás eredményét.","shortLead":"A két hét múlva hivatalba lépő elnök úgy is dönthet, hogy figyelmen kívül hagyja az átvilágítás eredményét.","id":"20250107_gorka-sebestyen-nemzetbiztonsagi-atvilagitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8.jpg","index":0,"item":"63573656-66ff-4452-b62f-8cc79711f7f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_gorka-sebestyen-nemzetbiztonsagi-atvilagitas","timestamp":"2025. január. 07. 15:04","title":"Gorka Sebestyén korábban elbukott az átvilágításon, most mégis magas pozícióba kerülhet Trump mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ce22f7-d711-4c16-965f-92467fbf6a61","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A károk is jelentősek, a régióban az áram- és vízellátás is szünetel.","shortLead":"A károk is jelentősek, a régióban az áram- és vízellátás is szünetel.","id":"20250107_foldrenges-kina-tibet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ce22f7-d711-4c16-965f-92467fbf6a61.jpg","index":0,"item":"4912f109-3078-43f5-96e6-ced8222b9b64","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_foldrenges-kina-tibet","timestamp":"2025. január. 07. 06:48","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Tibetet, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]