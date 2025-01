Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók által fejlesztett speciális mikroszkóp segítségével. A felfedezés új távlatokat nyithat az időskori és neurológiai betegségek kezelésében.","shortLead":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók...","id":"20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4.jpg","index":0,"item":"87066b88-21be-4b92-b44d-791f284d3b43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","timestamp":"2025. január. 09. 14:03","title":"Áttörés jöhet a memóriazavarok kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8903b6b8-7835-4bf7-8e4b-2d181ee328be","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Azt állítja, „rengeteg ólom és higany” került a szervezetébe, miután egy melbourne-i hotelben mérgezett ételt kapott. ","shortLead":"Azt állítja, „rengeteg ólom és higany” került a szervezetébe, miután egy melbourne-i hotelben mérgezett ételt kapott. ","id":"20250110_novak-djokovic-mergezett-etel-australian-open-koronavirus-vakcina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8903b6b8-7835-4bf7-8e4b-2d181ee328be.jpg","index":0,"item":"bae24bca-d138-4db8-bb92-da2ea72ea5a0","keywords":null,"link":"/sport/20250110_novak-djokovic-mergezett-etel-australian-open-koronavirus-vakcina","timestamp":"2025. január. 10. 09:21","title":"Novak Djokovic szerint megmérgezték a 2022-es Australian Open előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira is hivatkozva állította, hogy az egész országot behálózza a korrupció. Rogán Antal kitiltását viszont konkrét ügyekkel nem indokolta, és az amerikai kormányzat sem árul el többet, csak általánosságban hivatkozik arra, hogy a miniszter stratégiai ágazatok ellenőrzéséért felel.","shortLead":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira...","id":"20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4.jpg","index":0,"item":"06815e71-abbf-4a6c-a063-e481051b40ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 05:35","title":"Saját szemével is látta az amerikai nagykövet a magyarországi korrupció jelképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria legérdekesebb darabja egy különleges mikrohullámú sütő, ami egyben a konyha szórakoztató-központja is.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria...","id":"20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc.jpg","index":0,"item":"dc60d301-53b5-421d-a0ca-ede4ce926bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","timestamp":"2025. január. 09. 07:02","title":"Ilyen mikró eddig nem létezett: debütált az LG új készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd5049f-5265-4fb9-8141-fcbbe1e4bf22","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznő és producer férje egy ideje már nem is mutatkozott együtt.","shortLead":"A színésznő és producer férje egy ideje már nem is mutatkozott együtt.","id":"20250108_jessica-alba-cash-warren-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd5049f-5265-4fb9-8141-fcbbe1e4bf22.jpg","index":0,"item":"afebab36-6e3f-49f2-93e6-0d0e4ed8cddc","keywords":null,"link":"/elet/20250108_jessica-alba-cash-warren-valas","timestamp":"2025. január. 08. 21:01","title":"Jessica Alba tizenhét év után elválik a férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b48eed-9066-44b9-9d74-acb08720bed0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Screen Actors Guild (SAG) díjai rendre előrejelzik a későbbi Oscar-esélyeket.","shortLead":"A Screen Actors Guild (SAG) díjai rendre előrejelzik a későbbi Oscar-esélyeket.","id":"20250109_A-Wicked-es-A-sogun-kapta-a-legtobb-jelolest-a-hollywoodi-szineszceh-dijaira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97b48eed-9066-44b9-9d74-acb08720bed0.jpg","index":0,"item":"74d28033-8161-4a7a-be4c-67ff8d2304a4","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_A-Wicked-es-A-sogun-kapta-a-legtobb-jelolest-a-hollywoodi-szineszceh-dijaira","timestamp":"2025. január. 09. 11:12","title":" A Wicked és A sógun kapta a legtöbb jelölést az \"elő-Oscaron\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","shortLead":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","id":"20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"49b1bad8-1b9b-4482-af94-ebe1e74a4c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","timestamp":"2025. január. 09. 13:41","title":"Orbán Viktorral, mint „az EU legfontosabb vezetőjével” büszkélkedik egy indiai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai politikusok között. A németországi választások előtt kellene dűlőre jutni.","shortLead":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai...","id":"20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"721be0eb-2c6f-41b8-ac49-b2b0408c7798","keywords":null,"link":"/eurologus/20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","timestamp":"2025. január. 09. 17:00","title":"Elon Musk beszól az európai államfőknek és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]