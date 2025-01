Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási napelemes rendszerek telepítését akár ötmillió forinttal megtámogató, korábban nagyon várt pályázat kerete még bő négyezer pályázóra lenne elég, de úgy tűnik, ők már feladták. A kormány pedig köszöni, most már inkább másra költené a megmaradt milliárdokat.","shortLead":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási...","id":"20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0192816f-5d38-4b2c-a70e-3438ee47606c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 06:51","title":"Bealkonyul a legutóbbi napelemes pályázatnak, ezrek bukhatják el az ingyenakkumulátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","shortLead":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","id":"20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9.jpg","index":0,"item":"083add3e-fb80-40c4-b82d-598fa0ce48de","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","timestamp":"2025. január. 08. 21:30","title":"Az ENSZ elárulta hány civil áldozata volt eddig az ukrajnai háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt, amit volt felesége, Tóth Gabi is lájkolt, maga a vőlegény tudatta a világgal. ","shortLead":"A hírt, amit volt felesége, Tóth Gabi is lájkolt, maga a vőlegény tudatta a világgal. ","id":"20250109_Krausz-Gabor-eljegyezte-Mikes-Annat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e.jpg","index":0,"item":"91ecd428-3146-438f-a538-bd8efaee3e01","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Krausz-Gabor-eljegyezte-Mikes-Annat","timestamp":"2025. január. 09. 10:46","title":"Krausz Gábor eljegyezte Mikes Annát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818.jpg","index":0,"item":"2bd2415c-4cd0-4718-a27e-aed7bac0819b","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","timestamp":"2025. január. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Előrehozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan, hogy micsoda, és elvileg nem is lehetnének ott.","shortLead":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan...","id":"20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600.jpg","index":0,"item":"493ebecb-c200-4b7e-943b-9eddfa293f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","timestamp":"2025. január. 10. 18:03","title":"Átvilágították a Föld mélyét, a tudósok sem értik, mit találtak a Csendes-óceán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c51542e-59ac-4fc2-872d-e60372310f12","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"„Elértük azt a pontot, ahol túl sok a hiba és túl sok a cenzúra” – a Meta az X-hez hasonlóan leáll a független tényellenőrzéssel, helyette a Trump adminisztrációval együttműködve képzeli el a szólásszabadságot. Az Európai Unió vezetői felvonták a szemöldöküket, de nem lesz egyszerű dolguk.","shortLead":"„Elértük azt a pontot, ahol túl sok a hiba és túl sok a cenzúra” – a Meta az X-hez hasonlóan leáll a független...","id":"20250109_Zuckerberg_meta_facebook_szolasszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c51542e-59ac-4fc2-872d-e60372310f12.jpg","index":0,"item":"3cf3d34c-5602-47d8-bc99-8b4a7d8d96f5","keywords":null,"link":"/360/20250109_Zuckerberg_meta_facebook_szolasszabadsag","timestamp":"2025. január. 09. 16:52","title":"Jogi lépésekkel fenyeget Brüsszel, ha a Facebook Európában is leáll a tényellenőrzéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y a Cybertruckéhoz hasonló első lámpákat kapott, javult a gyorsulása, és nőtt a hatótávja.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y a Cybertruckéhoz hasonló első lámpákat kapott, javult a gyorsulása, és nőtt a hatótávja.","id":"20250110_hivatalos-a-tesla-leleplezte-a-megujult-model-y-juniper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571.jpg","index":0,"item":"25bd9849-fca8-45e8-bef6-15d5bb5ea8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_hivatalos-a-tesla-leleplezte-a-megujult-model-y-juniper","timestamp":"2025. január. 10. 07:16","title":"Hivatalos: a Tesla leleplezte a megújult Model Y-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76368da6-3722-4648-9a74-a269c0b2772d","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk futhat be második helyre a Fidesz jelöltje mögött az időközi választáson Tolna megyében, amelyet Potápi Árpád halála miatt tartanak a hétvégén. A baráti polgármesterektől állítólag 60 százalékos Fidesz-győzelmet várnak el, a dombóvári Tisza-szimpatizánsok pedig rájöttek, hogyan lehet annak ellenére izgalmas a vasárnapi választás, hogy a Tisza nem indított jelöltet. Riport Tolnából.","shortLead":"A Mi Hazánk futhat be második helyre a Fidesz jelöltje mögött az időközi választáson Tolna megyében, amelyet Potápi...","id":"20250110_Fidesz-Mi-Hazank-meccs-lett-a-tolnai-idokozi-valasztasbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76368da6-3722-4648-9a74-a269c0b2772d.jpg","index":0,"item":"619a5ac5-b9cf-49f3-bc1b-f73c4baad43f","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fidesz-Mi-Hazank-meccs-lett-a-tolnai-idokozi-valasztasbol-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 13:00","title":"Fidesz–Mi Hazánk-meccs lett a vasárnapi tolnai időköziből – riport a körzetből, ahol a Tisza nem indított jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]