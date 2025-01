Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex internetszolgáltató is elismerte.","shortLead":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex...","id":"20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"9c1cd4a0-9205-48db-bded-8f41e729f868","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","timestamp":"2025. január. 09. 09:03","title":"Lenullázták egy orosz internetszolgáltató teljes hálózatát az ukrán hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","shortLead":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","id":"20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9.jpg","index":0,"item":"5251ffdd-60a2-44d3-a1aa-44183fc555a1","keywords":null,"link":"/elet/20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","timestamp":"2025. január. 09. 06:03","title":"Online randis „testbeszéd” – három intő jel, hogy nem érdekled a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai politikusok között. A németországi választások előtt kellene dűlőre jutni.","shortLead":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai...","id":"20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"721be0eb-2c6f-41b8-ac49-b2b0408c7798","keywords":null,"link":"/eurologus/20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","timestamp":"2025. január. 09. 17:00","title":"Elon Musk beszól az európai államfőknek és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek, ahova a dolgozók szeretnek bejárni. Vannak olyan munkahelyek is, amelyek odafigyelnek arra, hogy a munkatársaik, kollégáik igenis jól érezzék magukat abban a napi 8 órában, amit ott töltenek.Legújabb podcastunkban arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor egy munkahely gondoskodó.","shortLead":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek...","id":"20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e.jpg","index":0,"item":"7896541f-ca68-4f33-a912-d9e763fc8035","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","timestamp":"2025. január. 08. 15:30","title":"Fontos, hogy mindenki jól érezze magát a munkában, de azután is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f762bc91-2d20-4913-8acf-92e88dc1feaa","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Az alig tíz éve egyesült Budapest első szenzációs bűnügye volt Mailáth György országbíró meggyilkolása, hiszen a korabeli magyar állam legfőbb közjogi méltóságainak egyike vált bűncselekmény áldozatává. A minden információmorzsára éhes közérdeklődés komolyan hátráltatta a nyomozói munkát, amit a sajtó is csak nehezített, ugyanis a legvadabb feltételezéseket is tényként tálalta. Századforulós bűntényekről szóló sorozatunk első része.","shortLead":"Az alig tíz éve egyesült Budapest első szenzációs bűnügye volt Mailáth György országbíró meggyilkolása, hiszen...","id":"20250109_szazadfordulos-bunugyek-krimi-mailath-gyorgy-orszagbiro-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f762bc91-2d20-4913-8acf-92e88dc1feaa.jpg","index":0,"item":"7e09c8f9-72b5-4d14-9d0b-1e15990e2d75","keywords":null,"link":"/360/20250109_szazadfordulos-bunugyek-krimi-mailath-gyorgy-orszagbiro-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 09. 19:30","title":"Századfordulós bűnügyek – Az országbíró titokzatos halála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a férfi halálát nem a rendőri intézkedés, különösen nem szükségtelen erőszak okozta.","shortLead":"A hatóság szerint a férfi halálát nem a rendőri intézkedés, különösen nem szükségtelen erőszak okozta.","id":"20250108_Reagalt-a-rendorseg-a-zagyvarakosi-ferfi-halalaval-kapcsolatos-vadakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"995bbd2b-7495-424a-9ee8-e0f456a7a5a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Reagalt-a-rendorseg-a-zagyvarakosi-ferfi-halalaval-kapcsolatos-vadakra","timestamp":"2025. január. 08. 18:23","title":"Reagált a rendőrség a zagyvarékasi férfi halálával kapcsolatos vádakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Rogán Antal elleni amerikai szankcióra nem reagált, de Indiából is kiállt Csád szuverenitása és biztonsága mellett Orbán Viktor. Az afrikai ország elnöke kirakatválasztásokkal legitimálná a hatalmát, és a távozásra felszólított francia katonák helyett magyarokat vár a stabilitás érdekében.","shortLead":"A Rogán Antal elleni amerikai szankcióra nem reagált, de Indiából is kiállt Csád szuverenitása és biztonsága mellett...","id":"20250110_mahamat-deby","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0.jpg","index":0,"item":"1be3d7ac-f629-41f8-b2ce-e1ed59ee0289","keywords":null,"link":"/360/20250110_mahamat-deby","timestamp":"2025. január. 10. 12:00","title":"Érte aggódott Orbán Viktor Indiából: Mahamat Déby csádi elnök, azaz Nagymama tábornok portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról tanácskozik, miként tudja maximálisan kihasználni befolyását.","shortLead":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról...","id":"20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"04240e68-4d39-487b-928f-e1fdd7cfa7ef","keywords":null,"link":"/360/20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Economist: Közép-Európa putyinizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]