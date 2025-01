Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Vajon melyik identitása az őszintébb az Aszad-rezsim ellen lázadók vezérének, Ahmed al-Saraanak, az egykori dzsihádista hite vagy országmentő elszántsága?","shortLead":"Vajon melyik identitása az őszintébb az Aszad-rezsim ellen lázadók vezérének, Ahmed al-Saraanak, az egykori dzsihádista...","id":"20250105_hvg-ahmed-alsaraa-sziria-hts-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0.jpg","index":0,"item":"57b48ec9-8270-4bad-b80b-cd236dc3e557","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-ahmed-alsaraa-sziria-hts-kontur","timestamp":"2025. január. 05. 13:30","title":"A dzsihádból jön, de még nem tudni, hova tart Szíria új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier, uniós szóvivő szerint viszont Musknak jogában áll, hogy kifejtse a nézeteit.","shortLead":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier...","id":"20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"b077c323-38d5-4b83-b133-368ad93fcc62","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","timestamp":"2025. január. 06. 19:01","title":"Macron is beleszállt Elon Muskba, azzal vádolja, közvetlenül beavatkozik választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ca1272-1eda-4c88-b131-20d31e8b651e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget azt hirdeti: nem kell egyben kifizetni a több tíz-, vagy akár százezer forintos bérletet a fesztiválra, lehet részletekben is törleszteni az árát. Persze ilyenkor van némi pluszköltség.","shortLead":"A Sziget azt hirdeti: nem kell egyben kifizetni a több tíz-, vagy akár százezer forintos bérletet a fesztiválra, lehet...","id":"20250105_Reszletfizetessel-is-aruljak-a-Sziget-berleteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9ca1272-1eda-4c88-b131-20d31e8b651e.jpg","index":0,"item":"3cc4bae3-2e61-456d-9665-62385ec9acda","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Reszletfizetessel-is-aruljak-a-Sziget-berleteket","timestamp":"2025. január. 05. 11:50","title":"Részletfizetéssel is árulják a Sziget-bérleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","shortLead":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","id":"20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"49693331-7aeb-44f1-9c2d-693194c5ecc4","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","timestamp":"2025. január. 06. 08:02","title":"Újabb ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz kormányfő Donald Trumpot floridai birtokán. Szóba került köztük az ukrajnai háború, a Közel-Kelet és gazdasági témák is.","shortLead":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz...","id":"20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c.jpg","index":0,"item":"1d3858a1-0b78-4787-b977-5514d1e48c95","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","timestamp":"2025. január. 05. 09:36","title":"Meloni is Floridába ment Trumphoz, aki “fantasztikus nőnek” nevezte az olasz miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03b384a-3c30-4b38-aadf-653d2456ea60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 44 éves ír edző már alá is írta a szerződését.","shortLead":"A 44 éves ír edző már alá is írta a szerződését.","id":"20250106_Hivatalos-Robbie-Keane-Ferencvaros-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03b384a-3c30-4b38-aadf-653d2456ea60.jpg","index":0,"item":"34cf00c7-b337-4b79-ac16-76ce970df544","keywords":null,"link":"/sport/20250106_Hivatalos-Robbie-Keane-Ferencvaros-vezetoedzo","timestamp":"2025. január. 06. 16:02","title":"Hivatalos: Robbie Keane a Ferencváros vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Sulyok Tamás összeszólalkozásából vezette le a veszélyt ifj. Lomnici Zoltán.","shortLead":"Magyar Péter és Sulyok Tamás összeszólalkozásából vezette le a veszélyt ifj. Lomnici Zoltán.","id":"20250106_milosevics-popovics-lomnici-magyar-sulyok-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9.jpg","index":0,"item":"c7bf86d3-5c22-46b0-acdd-1fe37ddd8243","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_milosevics-popovics-lomnici-magyar-sulyok-propaganda","timestamp":"2025. január. 06. 10:54","title":"Ismét a Milosevicset megbuktató Szrgya Popovics forradalmi kézikönyvével rettegtet a kormányzati kommunikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder, a japán Itoka Tomiko a hétvégén elhunyt – közölte vasárnap a Guinness Rekordok.","shortLead":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder...","id":"20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245.jpg","index":0,"item":"f9adcd14-0a74-4d29-9851-02ebe0531100","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","timestamp":"2025. január. 05. 19:46","title":"Egy 116 éves brazil apáca most a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]