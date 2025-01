Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"97b48eed-9066-44b9-9d74-acb08720bed0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Screen Actors Guild (SAG) díjai rendre előrejelzik a későbbi Oscar-esélyeket.","shortLead":"A Screen Actors Guild (SAG) díjai rendre előrejelzik a későbbi Oscar-esélyeket.","id":"20250109_A-Wicked-es-A-sogun-kapta-a-legtobb-jelolest-a-hollywoodi-szineszceh-dijaira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97b48eed-9066-44b9-9d74-acb08720bed0.jpg","index":0,"item":"74d28033-8161-4a7a-be4c-67ff8d2304a4","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_A-Wicked-es-A-sogun-kapta-a-legtobb-jelolest-a-hollywoodi-szineszceh-dijaira","timestamp":"2025. január. 09. 11:12","title":" A Wicked és A sógun kapta a legtöbb jelölést az \"elő-Oscaron\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról tanácskozik, miként tudja maximálisan kihasználni befolyását.","shortLead":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról...","id":"20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"04240e68-4d39-487b-928f-e1fdd7cfa7ef","keywords":null,"link":"/360/20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Economist: Közép-Európa putyinizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról, meg arról, hogy hol kellene erősödnie Magyar Péternek, és arról is, mikorra érhet be a Fidesz fiataloknak szóló stratégiája. Érdemes megnézni az egész adástm, de néhány gondolatot most ki is emelünk.","shortLead":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról...","id":"20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3.jpg","index":0,"item":"f665bb99-f362-4892-b47a-bd486972ab21","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:30","title":"Szabó Andrea: A szavazói tömb összetétele most a Fidesznek kedvez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","shortLead":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","id":"20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"9b481b70-95a2-4a0d-8835-cc9099bee77f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","timestamp":"2025. január. 09. 07:59","title":"A Porsche bemutatta a még erősebb új 911 Carrera S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor környezeti fenntarthatósági teljesítményéről. A tanulmány bemutatja, hogy a bankok milyen eredményeket értek el a zöld átállás terén és milyen elvárásokat támasztanak velük szemben a magyar fogyasztók.","shortLead":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor...","id":"20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af.jpg","index":0,"item":"d156a16f-e506-4cd3-950d-f99419f3cd68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Tényleg erre tartanak a magyar bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányfő idén először közölt politikai jellegű tartalmat a közösségi médiában.","shortLead":"A kormányfő idén először közölt politikai jellegű tartalmat a közösségi médiában.","id":"20250109_orban-viktor-x-csad-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"a5121f5f-4e1d-4617-9ac8-d6a8b601e081","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_orban-viktor-x-csad-tamadas","timestamp":"2025. január. 09. 12:37","title":"Indiából üzent Orbán Viktor, ám nem Rogán, hanem Csád miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három részre osztanák a világot: egyes országok szabadon hozzáférnének, másokat korlátoznának benne, Oroszország és Kína pedig egyáltalán nem részesülhetne belőlük.","shortLead":"Három részre osztanák a világot: egyes országok szabadon hozzáférnének, másokat korlátoznának benne, Oroszország és...","id":"20250109_Az-Egyesult-Allamok-tovabb-szigoritana-az-Nvidia-chipjeinek-exportjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"5d6756f7-68a5-4e10-8ba8-ea861bf088c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Az-Egyesult-Allamok-tovabb-szigoritana-az-Nvidia-chipjeinek-exportjat","timestamp":"2025. január. 09. 12:01","title":"Biden gyújtotta be a rakétákat Trump chipháborújában: súlyosan korlátozná az exportot az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36447d11-34e3-4ae7-a599-4e2e24dfc520","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A készülő koalíció sorsa azon múlik, érzékelnek-e az osztrákok gyors gazdasági javulást, írja a lap szerzője.","shortLead":"A készülő koalíció sorsa azon múlik, érzékelnek-e az osztrákok gyors gazdasági javulást, írja a lap szerzője.","id":"20250110_die-welt-ausztria-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36447d11-34e3-4ae7-a599-4e2e24dfc520.jpg","index":0,"item":"6297ebb9-8511-4d6d-b23e-1e9ba0d87759","keywords":null,"link":"/360/20250110_die-welt-ausztria-kickl","timestamp":"2025. január. 10. 15:30","title":"Die Welt: Ha Kickl nem tud csodát művelni, elveszti varázsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]