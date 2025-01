Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6cf6071d-6355-426f-b0f2-50b5660ae44f","c_author":"Imre Réka","category":"360","description":"Előbb kezelik magukat népi gyógymódokkal, minthogy elmenjenek az orvoshoz, és sokszor még a pingponglabda méretű daganatokat sem veszik észre magukon. A nevelés, a társadalom, vagy valami más okozza sok férfi orvosfóbiáját? Miért akarnak inkább infarktusban meghalni? Hogyan áll a vastagbéltükrözéshez egy ausztrál és egy magyar férfi? Férfiszorongások az egészségügyben.","shortLead":"Előbb kezelik magukat népi gyógymódokkal, minthogy elmenjenek az orvoshoz, és sokszor még a pingponglabda méretű...","id":"20250101_ferfiszorongasok-betegseg-egeszsegugy-valamiben-meg-kell-halni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf6071d-6355-426f-b0f2-50b5660ae44f.jpg","index":0,"item":"e42f8e36-e7ce-4ed8-a675-80ddd12b9179","keywords":null,"link":"/360/20250101_ferfiszorongasok-betegseg-egeszsegugy-valamiben-meg-kell-halni","timestamp":"2025. január. 01. 17:30","title":"„Valamiben meg kell halni” – a férfiak attól félnek, hogy kevésbé lesznek férfiak, ha megbetegszenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők szervereit érintheti, az AMD pedig azonnal firmware-frissítéseket adott ki a felhőszolgáltatók számára.","shortLead":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők...","id":"20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087.jpg","index":0,"item":"41a3732b-74ed-4a56-93df-a50adee5ad7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","timestamp":"2025. január. 01. 10:03","title":"Elég hozzá 4000 forint, hogy megrendüljön a bizalom a felhőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec093eb5-894e-46fc-8063-f30cf663afd9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még mindig nem nyújtottak be kérelmet, hogy boltot nyithassanak.","shortLead":"Még mindig nem nyújtottak be kérelmet, hogy boltot nyithassanak.","id":"20250102_orosz-mere-diszkont-kiskereskedelmi-lanc-boltnyitas-nincs-meg-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec093eb5-894e-46fc-8063-f30cf663afd9.jpg","index":0,"item":"2e4f0549-9a9d-4748-b484-bc09da34b320","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_orosz-mere-diszkont-kiskereskedelmi-lanc-boltnyitas-nincs-meg-engedely","timestamp":"2025. január. 02. 14:35","title":"Egyelőre csak mese az orosz Mere diszkont itthoni megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67ad4e-2cbc-4bab-8364-87614dfce22a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arra emlékezett újévi köszöntőjében a főpolgármester, hogy 75 éve csatolták Budapesthez a környező településeket Újpesttől-Csepelig, Budafoktól-Kispestig. Ezeket a városrészeket Budapest aranytartalékának nevezte, majd Esterházy Pétert, Bächer Ivánt, és Ferenc pápát is idézve beszélt az együttélés fontosságáról","shortLead":"Arra emlékezett újévi köszöntőjében a főpolgármester, hogy 75 éve csatolták Budapesthez a környező településeket...","id":"20250101_karacsony-gergely-fopolgarmester-ujevi-koszontoje-75-eves-nagy-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b67ad4e-2cbc-4bab-8364-87614dfce22a.jpg","index":0,"item":"a387b6c3-f20b-4b7f-8ab9-cb845fc56846","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_karacsony-gergely-fopolgarmester-ujevi-koszontoje-75-eves-nagy-budapest","timestamp":"2025. január. 01. 13:16","title":"Esterházyt idézve, Újpestről kívánt boldog új évet Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","shortLead":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","id":"20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866.jpg","index":0,"item":"dd06a76d-0596-4dd3-9717-a8dce8acfcb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","timestamp":"2025. január. 01. 14:56","title":"A román miniszterelnök magára tetováltatta, hogy az áfa nem emelkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres Bourbon Streeten szerda hajnalban. Lövöldözött is, sok a sebesült, köztük rendőrök. A környéken úgy tűnik, robbanószerkezeteket is találtak, az FBI terrorcselekményként kezeli az eseményt.","shortLead":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres...","id":"20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"54e9196b-cde0-49e0-9a86-40f5020cdedc","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 01. 13:45","title":"Tízen meghaltak, amikor a tömegbe hajtott valaki egy pickuppal New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","shortLead":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","id":"20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"1f0b192d-adf6-4d7e-9bcb-f11fce898393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","timestamp":"2025. január. 01. 20:01","title":"Leállt az orosz földgáz ukrajnai tranzitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912c7ae2-08c3-4300-811b-15859274b0c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A közhasználatúnál sokkal gyorsabb, és egy pillanatra sem szakad meg: speciális 5G-s hálózatot készített a kínai hadsereg, hogy kiszolgálják a hadászatban alkalmazott egyre több robotikus eszközt.","shortLead":"A közhasználatúnál sokkal gyorsabb, és egy pillanatra sem szakad meg: speciális 5G-s hálózatot készített a kínai...","id":"20250102_kina-katonai-5g-halozat-robotok-kiszolgalasa-sebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912c7ae2-08c3-4300-811b-15859274b0c0.jpg","index":0,"item":"eed8e98a-9945-439a-8e90-f9e5b7145230","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_kina-katonai-5g-halozat-robotok-kiszolgalasa-sebesseg","timestamp":"2025. január. 02. 15:03","title":"Katonai 5G-t fejlesztett Kína, drónok az antennái, és egyszerre 10 000 robotot tud kiszolgálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]