[{"available":true,"c_guid":"d962b396-ffa9-48cc-8c60-1aa0c7db263e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tulajdonrészt ajándékba kapta nagyapjától, idősebb Orbán Győzőtől.","shortLead":"A tulajdonrészt ajándékba kapta nagyapjától, idősebb Orbán Győzőtől.","id":"20250113_orban-viktor-unokaoccse-orban-david-gant-ko-tulajdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d962b396-ffa9-48cc-8c60-1aa0c7db263e.jpg","index":0,"item":"f15f62c7-b7dc-4c19-a431-a6ad8304e247","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_orban-viktor-unokaoccse-orban-david-gant-ko-tulajdon","timestamp":"2025. január. 13. 15:00","title":"Orbán Viktor unokaöccse beszállt a családi bányabizniszbe, elvitte a Gánt Kő negyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","shortLead":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","id":"20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84.jpg","index":0,"item":"ee654f43-8d17-41e1-a05f-99c18144ec39","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","timestamp":"2025. január. 13. 08:11","title":"82 éves korában elhunyt a provokatív reklámkampányairól ismert Oliviero Toscani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit csak pépes étellel etethettek volna, ehelyett ebédre csirkés pulykaragut kapott, aztán megfulladt. Az ügyben most született ítélet.","shortLead":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit...","id":"20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"96db1775-e32c-4b0a-b569-8d6cbac63d31","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","timestamp":"2025. január. 12. 16:02","title":"Elítélték a Tolna megyei kórház orvosát, ahol megfulladt egy Down-szindrómás beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","id":"20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d.jpg","index":0,"item":"8b6de623-c841-44ea-b233-9832ca5bd15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","timestamp":"2025. január. 14. 07:59","title":"Visszaestek a Porsche eladások, alig fogy az elektromos Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","shortLead":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","id":"20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af.jpg","index":0,"item":"cb389afd-be4c-493c-a55a-58073af70d1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","timestamp":"2025. január. 12. 20:20","title":"Zoran Milanovic maradhat a horvát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39d8263-79c3-4deb-909a-83cae5024bec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filozófus két éve hunyt el.","shortLead":"A filozófus két éve hunyt el.","id":"20250113_Emlektablat-avatnak-Tamas-Gaspar-Miklos-tiszteletere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39d8263-79c3-4deb-909a-83cae5024bec.jpg","index":0,"item":"4cf739f3-620f-46ea-a152-9c9479fa5b27","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Emlektablat-avatnak-Tamas-Gaspar-Miklos-tiszteletere","timestamp":"2025. január. 13. 17:11","title":"Emléktáblát avatnak Tamás Gáspár Miklósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ziggy, a zebra néhány percen belül belepusztult sérüléseibe. ","shortLead":"Ziggy, a zebra néhány percen belül belepusztult sérüléseibe. ","id":"20250113_Allatkert-zebra-halal-rinocerosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345.jpg","index":0,"item":"c62b1fe5-487e-4ed5-8acd-d9aefa4c635b","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Allatkert-zebra-halal-rinocerosz","timestamp":"2025. január. 13. 15:47","title":"Orrszarvú nyársalt fel egy zebrát egy brit állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090","c_author":"Németh András, Szabó Yvette","category":"360","description":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet Európába orosz gáz, amelyet a Moszkvával és az Gazprommal baráti viszonyt ápoló Magyarország oszthat szét.","shortLead":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet...","id":"20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090.jpg","index":0,"item":"01883881-25f7-4de4-bb20-f6d954d5cf54","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 13. 09:30","title":"Magyarország az orosz földgáz legnagyobb neppere lett a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]