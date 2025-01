Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","shortLead":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","id":"20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82.jpg","index":0,"item":"d8527531-3fb6-4473-be4f-2be82e6c8abe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","timestamp":"2025. január. 13. 12:22","title":"Hetvenéves traktor és egy harmincéves Golf ütközött Zsédenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb szlovák delegáció indult Moszkvába, miközben Pozsonyban hatalmas tüntetések zajlanak a kormány oroszbarát politikája ellen. ","shortLead":"Újabb szlovák delegáció indult Moszkvába, miközben Pozsonyban hatalmas tüntetések zajlanak a kormány oroszbarát...","id":"20250113_Szlovakia-Moszkva-tiltas-Lengyelorszag-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"d7c96916-c565-434a-8718-580caa1ab7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Szlovakia-Moszkva-tiltas-Lengyelorszag-repulogep","timestamp":"2025. január. 13. 11:57","title":"Megtiltotta Lengyelország, hogy felettük repüljön Moszkvába a szlovák kormánygép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik valószínűnek, hogy a propagandaminisztert az amerikai feketelistára kerülés elvágná a találmányhasznosítási díjaktól.","shortLead":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik...","id":"20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c.jpg","index":0,"item":"f31544a6-9a39-47b5-b4b9-37c13f4f9006","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","timestamp":"2025. január. 13. 07:52","title":"1,3 milliárdot hozott már Rogánnak a hírhedt találmánya, pedig nem is tulajdonos az azt hasznosító cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","shortLead":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","id":"20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4.jpg","index":0,"item":"2aec255a-df45-41ea-9385-6168f9f116be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","timestamp":"2025. január. 13. 07:59","title":"Tovább tombol a retró, itt a legújabb menő és olcsó Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c41095-eca7-4a4f-ad57-ade326a0a886","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte NATO-főtitkár szerint azonban veszélyes időket élünk, ezért többet kell beruházni a védelembe.","shortLead":"Mark Rutte NATO-főtitkár szerint azonban veszélyes időket élünk, ezért többet kell beruházni a védelembe.","id":"20250113_olaf-scholz-nato-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c41095-eca7-4a4f-ad57-ade326a0a886.jpg","index":0,"item":"9e82f04d-0f90-4400-83ac-b2fee5286dee","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_olaf-scholz-nato-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. január. 13. 19:26","title":"Olaf Scholz szerint nem lehet 5 százalékra növelni a védelmi kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52128242-5cfd-47b6-916e-8ac2a1b68a97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Acer kissé késve ült fel a kézikonzol-vonatra, ám most egy nagy dobással debütálnak ezen a területen is. Mármint, tényleg naggyal, ugyanis egy hatalmas, 11 hüvelykes megjelenítőt kapott az újdonságuk, amiből van egy szerényebb méretekkel rendelkező változata is.","shortLead":"Az Acer kissé késve ült fel a kézikonzol-vonatra, ám most egy nagy dobással debütálnak ezen a területen is. Mármint...","id":"20250114_acer-nitro-blaze-8-11-kezikonzol-bemutatas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52128242-5cfd-47b6-916e-8ac2a1b68a97.jpg","index":0,"item":"84f42561-f364-46ab-9581-c71a13ce42f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_acer-nitro-blaze-8-11-kezikonzol-bemutatas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 14. 18:03","title":"Óriási játékkonzolt mutatott be az Acer, van egy kis testvére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","shortLead":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","id":"20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f.jpg","index":0,"item":"87af55e9-da82-4700-a45a-329989eeab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","timestamp":"2025. január. 14. 08:04","title":"Kölcsön vett egy autót, majd a rendőrök elől menekült egy tini Sümegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","shortLead":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","id":"20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af.jpg","index":0,"item":"ace1ad90-b301-4ae5-b880-8202bba38710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","timestamp":"2025. január. 13. 21:12","title":"Szaúd-Arábia urándúsításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]