Ma döntően borult lesz az ég, csak késő délutántól szakadozhat – átmenetileg – a felhőtakaró. Észak felől többfelé várható gyenge csapadék, zömmel havazás, hószállingózás, délután a nyugati tájakon havas esőre, majd esőre vált a halmazállapot. A délkeleti tájakon lehetnek egész nap borult, párás vidékek is. Az Északnyugat-Dunántúlon megélénkül az északi szél. A csúcshőmérséklet általában -1 és +3 fok között valószínű – írja előrejelzésen a HungaroMet.

Ami a továbbiakat illeti, csütörtökön általában erősen felhős vagy borult, párás idő várható, reggelre helyenként köd képződhet zúzmarával. Egyes körzetekben szakadozottabb lehet a felhőzet, ott hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Csapadék nem valószínű, inkább csak jelentéktelen szitálás, hószállingózás, gyenge havazás fordulhat elő. Gyenge marad a légmozgás. A csúcsérték -1, +4 fok között változik.

Pénteken is hasonlókra számíthatunk, vagyis többnyire borult, párás, ködös idő valószínű helyenként zúzmarával. Kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek is, arrafelé a nap is előbukkanhat. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A minimum-hőmérséklet -6, 0 fok között várható. A csúcsérték általában fagypont körül alakul, de a napos részeken ennél kissé melegebb is lehet.

Szombaton sem lesz nagyobb változás, ekkor is előfordulhat szitálás, ónos szitálás előfordulhat, ahogyan vasárnap is.

(Kiemelt képünk csak illusztráció.)