[{"available":true,"c_guid":"c015239c-1c5b-4c39-9547-5384d6076d30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisebb a forgalom, gyorsabban tudnak haladni a buszok és az autók is, az extra díjbevételből befolyó pénzt pedig megkapja a helyi tömegközlekedés – ezek New York dugódíjának első tapasztalatai.","shortLead":"Kisebb a forgalom, gyorsabban tudnak haladni a buszok és az autók is, az extra díjbevételből befolyó pénzt pedig...","id":"20250114_new-york-manhattan-dugodij-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c015239c-1c5b-4c39-9547-5384d6076d30.jpg","index":0,"item":"2da0968e-635e-4679-a47a-d16e98b9af1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_new-york-manhattan-dugodij-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. január. 14. 14:49","title":"Autósüldözés deluxe: 30-40 százalékkal gyorsabb lett a közlekedés Manhattanben a 9 dolláros dugódíj bevezetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6e5dc9-512c-4f95-b7a3-eea0b19b4e4d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem könnyen fogadták el egymás stílusát az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars rajongói, de mára legendás baráti-művészi kapcsolat alakult ki a két zenekar között, amit szombaton a Papp László Arénában közös koncerttel koronáznak meg. 