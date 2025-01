Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d93b71f6-f5ae-409f-8d15-0df5ceba75b6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250115_Marabu-Feknyuz-Rogan-az-erinthetetlen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b71f6-f5ae-409f-8d15-0df5ceba75b6.jpg","index":0,"item":"3c5d8e57-6365-4351-9b00-14d0d0bf321f","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Marabu-Feknyuz-Rogan-az-erinthetetlen","timestamp":"2025. január. 15. 06:45","title":"Marabu Féknyúz: Rogán, az érinthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly 0,2 százalékkal csökkent a német bruttó hazai termék 2023-hoz képest. 2025-ben sem várható nagy változás az elemzők szerint.","shortLead":"Tavaly 0,2 százalékkal csökkent a német bruttó hazai termék 2023-hoz képest. 2025-ben sem várható nagy változás...","id":"20250115_nemet-gdp-masodik-eve-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"d94423c6-f192-4bd8-9761-5dd70eb516bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_nemet-gdp-masodik-eve-csokken","timestamp":"2025. január. 15. 11:40","title":"Rossz hírre ébredt Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Indiai-óceán déli részén térnek vissza a SpaceX-rakéták egyes alkatrészei, és mivel az erre kijelölt zóna nagy, a térségben közlekedő repülőjáratok indulását is késlelteni kell ilyen esetben.","shortLead":"Az Indiai-óceán déli részén térnek vissza a SpaceX-rakéták egyes alkatrészei, és mivel az erre kijelölt zóna nagy...","id":"20250115_quantas-jaratok-halasztasa-keses-spacex-raketak-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2.jpg","index":0,"item":"261502cb-4847-4484-9f54-dfa7a3a5fded","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_quantas-jaratok-halasztasa-keses-spacex-raketak-visszateres","timestamp":"2025. január. 15. 13:03","title":"Egy SpaceX-rakéta hulló darabjai miatt kellett halasztani több repülőjárat indulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","shortLead":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","id":"20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24.jpg","index":0,"item":"97458f26-dea4-461c-958c-a1ba916fd975","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 15. 06:39","title":"Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Örményország és az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","shortLead":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","id":"20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"8a400a67-5ef4-451b-a7a8-550fc4e04683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","timestamp":"2025. január. 15. 14:51","title":"Navracsics bejelentette, hogy uniós átlag alá csökkent az egyajánlatos tenderek aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787015a2-29b6-41be-86fa-169ded6cf411","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan szabad szemmel lehet majd egymás mellett látni az esti égbolton a Vénuszt és a Szaturnuszt, egy kisméretű csillagászati távcsővel pedig még utóbbi gyűrűrendszere is megfigyelhető lesz.","shortLead":"Hamarosan szabad szemmel lehet majd egymás mellett látni az esti égbolton a Vénuszt és a Szaturnuszt, egy kisméretű...","id":"20250114_venusz-szaturnusz-bolygoegyuttallas-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/787015a2-29b6-41be-86fa-169ded6cf411.jpg","index":0,"item":"ec23bfd7-28b8-463a-870a-6c962fac5f6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_venusz-szaturnusz-bolygoegyuttallas-csillagaszat","timestamp":"2025. január. 14. 21:03","title":"Írja be a naptárba: január 17-től gyönyörű bolygóegyüttállás jön az esti égboltra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ceb578-f0ea-437c-aff6-c12ea19c8c96","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Az ájurvédáról, valamint kulturális és természeti látványosságairól ismert Keralának idehaza nagy reklámot csinált az ott nyaraló Orbán Viktor. Szeretettel Delhiből sorozatunk szerzője ebből az alkalomból korábbi személyes keralai, illetve Kocsi városában szerzett tapasztalatait osztja meg.","shortLead":"Az ájurvédáról, valamint kulturális és természeti látványosságairól ismert Keralának idehaza nagy reklámot csinált...","id":"20250114_szeretettel-delhibol-india-kerala-kocsin-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29ceb578-f0ea-437c-aff6-c12ea19c8c96.jpg","index":0,"item":"2fcd856b-d204-4614-88f0-122355c7a4ac","keywords":null,"link":"/360/20250114_szeretettel-delhibol-india-kerala-kocsin-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 14. 17:30","title":"Ájurvéda első kézből: keralai utazás Vasco da Gama és Orbán Viktor nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6ded7d-575e-48e0-9b65-39680fc8078a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rillette boldogan él egy francia farmon lovak és kutyák között, de ha a hatóságokon múlik, akkor már lehet, hogy nem sokáig. ","shortLead":"Rillette boldogan él egy francia farmon lovak és kutyák között, de ha a hatóságokon múlik, akkor már lehet, hogy nem...","id":"20250116_vaddiszno-vadallat-elaltatjak-Franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6ded7d-575e-48e0-9b65-39680fc8078a.jpg","index":0,"item":"c6f5f6eb-719a-4d79-b79b-6781e96f0251","keywords":null,"link":"/elet/20250116_vaddiszno-vadallat-elaltatjak-Franciaorszag","timestamp":"2025. január. 16. 12:43","title":"Örökre elaltathatják az apró malacként befogadott barátságos vaddisznót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]