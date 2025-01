Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","shortLead":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","id":"20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"032a6cb8-f9b6-47f7-b3bb-2ff930d264a1","keywords":null,"link":"/elet/20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 20:18","title":"A szombati dátumot is kihúzták az ötöslottó-sorsoláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az orosz és az amerikai elnök törékeny viszonyán múlik a világ sorsa – erről ír a Timesban Mark Galeotti Oroszország-szakértő.","shortLead":"Az orosz és az amerikai elnök törékeny viszonyán múlik a világ sorsa – erről ír a Timesban Mark Galeotti...","id":"20250126_lapszemle-trump-putyin-ukrajna-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"a6247ed7-8cfa-4847-a6df-cc649ef148b4","keywords":null,"link":"/360/20250126_lapszemle-trump-putyin-ukrajna-times","timestamp":"2025. január. 26. 09:00","title":"Brit szakértő: Ha Trump bedühödik, sokkal-sokkal veszélyesebb elődeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk például a Meta nemrégiben megszüntetett amerikai tényellenőrzési gyakorlatára. Legutóbb pedig a Google döntött úgy, nem fogja betartani az Európai Unió ezzel kapcsolatos kódexét.","shortLead":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk...","id":"20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"9fb5b8bf-2142-45c1-b282-97d41ed8a1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","timestamp":"2025. január. 26. 10:03","title":"Bekeményít a Google: határozott nemet mond az európai tényellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére is inkább nyugtalanítónak, de minimum furcsának tűnnek. Ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére...","id":"20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e.jpg","index":0,"item":"4490c5df-1b63-4d70-967a-8567f365861c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","timestamp":"2025. január. 25. 12:26","title":"Ijesztők, furcsák, plüssök: 8 nagyon vad robot, amit látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna a közel három éve tartó orosz-ukrán háború egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre az üzem ellen.","shortLead":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna...","id":"20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362.jpg","index":0,"item":"41281b79-63fa-4b94-840b-a4b67f26d54e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","timestamp":"2025. január. 26. 14:48","title":"Kilőttek az ukránok egy orosz chipgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":" Varga Katalin","category":"360","description":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi példák alapján – komplex ösztönzőrendszerrel – így is vonzó befektetés maradhat a nap erejének munkába fogása.","shortLead":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi...","id":"20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"7e56913e-8d47-411d-ba06-5c0248fa7352","keywords":null,"link":"/360/20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","timestamp":"2025. január. 25. 14:30","title":"Haragszik, hogy napelemeinél bevezették a bruttó elszámolást? Pedig lehetne ez jó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőnek csípőműtétre volt szüksége, de csak 2030. március 21-re kapott volna időpontot.","shortLead":"A nőnek csípőműtétre volt szüksége, de csak 2030. március 21-re kapott volna időpontot.","id":"20250125_Harommilliot-kert-az-orvos-egy-fovarosi-betegtol-ha-nem-akar-hat-evet-varni-a-mutetre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"a2ec0e69-e8c6-4137-ad39-eceb00b9923e","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Harommilliot-kert-az-orvos-egy-fovarosi-betegtol-ha-nem-akar-hat-evet-varni-a-mutetre","timestamp":"2025. január. 25. 22:04","title":"RTL: Hárommilliót kért a fővárosi orvos egy betegtől, ha nem akar hat évet várni a műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6f7a2b-9a9c-4699-9a3a-58277a8a9189","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A megemelt vámok az infláció felpörgetésével elsősorban a fogyasztókat terhelik meg – figyelmeztetett a német autóipari szövetség vezetője.","shortLead":"A megemelt vámok az infláció felpörgetésével elsősorban a fogyasztókat terhelik meg – figyelmeztetett a német autóipari...","id":"20250126_nemet-autoipar-autogyartas-donald-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6f7a2b-9a9c-4699-9a3a-58277a8a9189.jpg","index":0,"item":"cd66d8d7-ce3b-48e9-a1b9-466573b7f846","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_nemet-autoipar-autogyartas-donald-trump-vamok","timestamp":"2025. január. 26. 09:36","title":"A német autógyártók szerint megtorló intézkedéseket fognak kiváltani Trump vámjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]