Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c7ab1ae6-6bf3-40b8-baeb-759fee0802e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ezredforduló előtt azt hihettük, hogy véglegesen eltűnt, de bagolyköpetekben megtalálták a maradványait. A háta csíkos és téli álmot alszik, neve egy ízeltlábúra is utal.","shortLead":"Az ezredforduló előtt azt hihettük, hogy véglegesen eltűnt, de bagolyköpetekben megtalálták a maradványait. A háta...","id":"20250128_magyar-szocskeeger-az-ev-emlose-vadonleso-program-termeszetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ab1ae6-6bf3-40b8-baeb-759fee0802e0.jpg","index":0,"item":"2f29af9b-5ee9-4e7f-890f-17cda0f7a7f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20250128_magyar-szocskeeger-az-ev-emlose-vadonleso-program-termeszetvedelem","timestamp":"2025. január. 28. 14:04","title":"Szelíd apróság az év emlőse idén, aki alatt a mezei virágok szára sem hajlik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc62230a-5daa-4c06-92a2-06e01e100879","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak köszönhetően a jövőben nagyobb biztonságban lehetnek majd a méhek. Azzal ugyanis, hogy pontosabban meg lehet határozni, mekkora távolságokra hagyják el a kaptárat, a mezőgazdaságban is jobban oda lehet figyelni a rovarölő szerek használatára.","shortLead":"Amerikai kutatóknak köszönhetően a jövőben nagyobb biztonságban lehetnek majd a méhek. Azzal ugyanis, hogy pontosabban...","id":"20250127_mehek-megfigyeles-qr-kod-repules-elelem-pollengyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc62230a-5daa-4c06-92a2-06e01e100879.jpg","index":0,"item":"af4228c6-0ac7-4fc9-a8c2-0b6666fda43d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_mehek-megfigyeles-qr-kod-repules-elelem-pollengyujtes","timestamp":"2025. január. 27. 19:03","title":"32 000 méh hátára szereltek QR-kódot, meglepő eredmény született a viselkedésükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1f53f-37a8-4332-8eb0-be683cd68d4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Áttörést jelenthet a xenotranszplantációban annak az amerikai nőnek az esete, akit még 2024 novemberében műtöttek meg New Yorkban, hogy génmódosított sertés vesét kapjon. Hamarosan Alabamába is hazatérhet.","shortLead":"Áttörést jelenthet a xenotranszplantációban annak az amerikai nőnek az esete, akit még 2024 novemberében műtöttek meg...","id":"20250128_genmodositott-sertesvese-transzplantacio-atultetes-towana-looney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a1f53f-37a8-4332-8eb0-be683cd68d4a.jpg","index":0,"item":"0a971f51-d5d1-4dbf-aaab-937736b4a228","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_genmodositott-sertesvese-transzplantacio-atultetes-towana-looney","timestamp":"2025. január. 28. 15:03","title":"Óriási orvosi siker: két hónapja él génmódosított sertésvesével egy amerikai nő, és jól érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265a65f1-db6d-438a-9160-8f9cc0933519","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A legerősebb processzort és az egyik legjobb kamerarendszert foglalja magában a Honor csúcskészüléke, de szoftveresen is újítottak a tavalyi modellhez képest. Ez érinti a fotózást is, de hogy ez mennyire jó, az kérdéses. Kipróbáltuk a Honor Magic7 Prót.","shortLead":"A legerősebb processzort és az egyik legjobb kamerarendszert foglalja magában a Honor csúcskészüléke, de szoftveresen...","id":"20250127_honor-magic7-pro-teszt-velemeny-kamera-mi-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/265a65f1-db6d-438a-9160-8f9cc0933519.jpg","index":0,"item":"2b54e9fe-0bdb-46ce-9b2c-745b5564e2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_honor-magic7-pro-teszt-velemeny-kamera-mi-funkciok","timestamp":"2025. január. 27. 10:30","title":"Szuperzoomot ígér a Honor új csúcsmobilja, de a teljes kép elég más – teszten a Magic7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","shortLead":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","id":"20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03.jpg","index":0,"item":"426b3198-61d1-4713-9698-c8638e92cfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","timestamp":"2025. január. 27. 05:39","title":"Kolumbia államfői gépet bocsát rendelkezésre az Egyesült Államokból kiutasított illegális bevándorlók szállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter a balkáni országba látogatott, ahol fontos emberekkel találkozott, és aláírt egy sor együttműködési megállapodást.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter a balkáni országba látogatott, ahol fontos emberekkel találkozott, és aláírt egy sor...","id":"20250127_Nagy-Marton-Bulgariaba-ment-es-intezett-Magyarorszagnak-egy-Fekete-tengeri-kijaratot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"7b971d95-87ee-41dd-afd8-24574ae432f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Nagy-Marton-Bulgariaba-ment-es-intezett-Magyarorszagnak-egy-Fekete-tengeri-kijaratot","timestamp":"2025. január. 27. 11:59","title":"Nagy Márton Bulgáriába ment, és intézett Magyarországnak egy fekete-tengeri kijáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól tilos a brit vállalati szektor számára mindenféle együttműködés a fehéroroszországi hadiipar három fő vállalatával.","shortLead":"Mostantól tilos a brit vállalati szektor számára mindenféle együttműködés a fehéroroszországi hadiipar három fő...","id":"20250127_A-brit-kormany-szankciokkal-reagalt-a-feheroroszorszagi-elnokvalasztasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7.jpg","index":0,"item":"a972b70e-a465-44e4-a573-0722d3d39c47","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_A-brit-kormany-szankciokkal-reagalt-a-feheroroszorszagi-elnokvalasztasra","timestamp":"2025. január. 27. 20:32","title":"A brit kormány szankciókkal reagált a fehéroroszországi elnökválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","shortLead":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","id":"20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"a171ccc2-8ad4-4919-acaf-47e428262122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","timestamp":"2025. január. 28. 07:09","title":"14 százalékkal nőtt a villanyautók eladása világszinten tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]