[{"available":true,"c_guid":"2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt a teátrum igazgatója. Zalánt nemrég a Kolibri Színház élére nevezték ki a társulat akarata ellenére, a pályázatának és a kinevezésének felülvizsgálatáról most azt mondta a miniszter: „erről majd akkor beszélhetünk, ha a vizsgálat lezárult”. ","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt...","id":"20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4.jpg","index":0,"item":"f8f41f11-a550-424b-b56c-39d0e25868ee","keywords":null,"link":"/kultura/20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","timestamp":"2025. január. 27. 10:14","title":"Hankó Balázs megerősítette: hatósági vizsgálat folyik a Pesti Magyar Színház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17096d-4419-49c4-aa93-1c77de027e1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különleges téli akciókkal várják a vendégeket a magyarországi wellness- és gyógyszállók. Nem véletlenül: miközben a szolgáltatók a hagyományosan gyengébb hónapokban is igyekeznek benépesíteni a hoteleket, awellnesshétvétgék lehetőséget kínálnak a feltöltődésre. Nem kevésbé a túrázás, a természeti látnivalók télen különleges arcukat mutatják. ","shortLead":"Különleges téli akciókkal várják a vendégeket a magyarországi wellness- és gyógyszállók. Nem véletlenül: miközben...","id":"20250126_hvg-tel-wellness-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba17096d-4419-49c4-aa93-1c77de027e1d.jpg","index":0,"item":"753b0f83-6c94-4053-b8fd-60607db4bb68","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-tel-wellness-gyogyulas","timestamp":"2025. január. 26. 16:00","title":"A 83 fokos termálvíztől a bányászok kőbe vájt szállásáig – téli programok lustábbaknak és aktívabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","shortLead":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","id":"20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821.jpg","index":0,"item":"cd168665-3100-4cb4-a7e6-b8569c031d44","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","timestamp":"2025. január. 25. 15:10","title":"Kovács Zoltán Trump fiával találkozott az Egyesült Államokban és Az év nemzetközi jogalkotója kitüntetést is átvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val, azonban a nemrég bejelentett eredmények még messze nem jelentik azt, hogy hamarosan mindennapokban mutatná meg tudását az emberrel vetekedő mesterséges intelligencia. Maga Sam Altman hűtötte le a kedélyeket ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val...","id":"20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"8c135ed6-98cd-4601-bfc2-826bcec3ab63","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","timestamp":"2025. január. 25. 18:03","title":"Itt a hidegzuhany, nem is akárkitől: nincs kész még az embert is helyettesítő mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","shortLead":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","id":"20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926.jpg","index":0,"item":"61837e6f-3676-42ac-813a-9362e40a8046","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","timestamp":"2025. január. 27. 07:10","title":"Magyarország megakadályozta, hogy az EU közös nyilatkozatot adjon ki a fehéroroszországi elnökválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","shortLead":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","id":"20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349.jpg","index":0,"item":"778fde60-2066-42b3-bebe-d04d83eebd6d","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","timestamp":"2025. január. 27. 08:40","title":"NFL: Eldőlt, melyik két csapat mérkőzik meg a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","shortLead":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","id":"20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"9a207b83-f0d8-4cb4-b7d6-279a0e3f7fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 27. 08:24","title":"14 év alatti gyereknek is adott el kábítószert egy díler, akit most fogtak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5254df01-84c9-455b-8ab0-df5d77bce7b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szúfisták enklávéjának nem lesznek falai, rendőrsége, hadserege, adóbevételei, de spirituális állam lesz.","shortLead":"A szúfisták enklávéjának nem lesznek falai, rendőrsége, hadserege, adóbevételei, de spirituális állam lesz.","id":"20250125_Albania-szuveren-muszlim-miniallamot-hoz-letre-a-fovarosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5254df01-84c9-455b-8ab0-df5d77bce7b7.jpg","index":0,"item":"69941627-e33a-4ade-b4a7-4996563dd14b","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Albania-szuveren-muszlim-miniallamot-hoz-letre-a-fovarosaban","timestamp":"2025. január. 25. 21:10","title":"Albánia szuverén muszlim miniállamot hoz létre a fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]