[{"available":true,"c_guid":"0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","shortLead":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","id":"20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f.jpg","index":0,"item":"3cf9329f-995c-40e4-a6d2-c5328f0ccc89","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. január. 22. 21:20","title":"Őrizetbe vették a tulajdonosát annak a törökországi szállodának, amelyik 79 ember halálát okozva leégett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia segítségével gyártottak álhírekkel teli tartalmakat egy csütörtökön megjelent elemzés szerint. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével gyártottak álhírekkel teli tartalmakat egy csütörtökön megjelent elemzés...","id":"20250123_Oroszorszag-nemet-valasztasok-befolyasolas-AI-szavazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"3c4f09b5-0af9-436b-905b-39870c198753","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_Oroszorszag-nemet-valasztasok-befolyasolas-AI-szavazok","timestamp":"2025. január. 23. 20:42","title":"Oroszországhoz köthető weboldalakkal próbálnak beavatkozni a német választásokba egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b0afe-51a6-471e-a107-ee14f059aedf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A vállalat azt állítja, hogy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezet be. ","shortLead":"A vállalat azt állítja, hogy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezet be. ","id":"20250124_akku-akkugyar-debrecen-kornyezethasznalati-engedely-BMW-autogyar-kina-eve-power","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87b0afe-51a6-471e-a107-ee14f059aedf.jpg","index":0,"item":"a5b27375-d9ab-4918-990f-68a94d3bc72b","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_akku-akkugyar-debrecen-kornyezethasznalati-engedely-BMW-autogyar-kina-eve-power","timestamp":"2025. január. 24. 15:17","title":"Megkapta a környezethasználati engedélyt a debreceni BMW-gyár fő beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c252b89-2bec-4095-91d2-c72bdfe5bc36","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A filmet már idén karácsonykor bemutatná, a Nemzeti Filmintézet támogatására azonban ezúttal sem számít.","shortLead":"A filmet már idén karácsonykor bemutatná, a Nemzeti Filmintézet támogatására azonban ezúttal sem számít.","id":"20250124_mozi-herendi-gabor-futni-mentem-uj-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c252b89-2bec-4095-91d2-c72bdfe5bc36.jpg","index":0,"item":"8e9869bd-4466-4cde-a81b-2dcdd218088e","keywords":null,"link":"/kultura/20250124_mozi-herendi-gabor-futni-mentem-uj-film","timestamp":"2025. január. 24. 18:19","title":"Herendi Gábor új csajos filmmel készül a Futni mentem bevételeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6417f9bf-204a-4f90-8ad8-c51cafd2214f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két ország atomarzenálja együtt sem teszi ki az orosz készletek tizedét.","shortLead":"A két ország atomarzenálja együtt sem teszi ki az orosz készletek tizedét.","id":"20250124_nuklearis-leszereles-peszkov-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6417f9bf-204a-4f90-8ad8-c51cafd2214f.jpg","index":0,"item":"2e71c42a-dea5-4c04-afbf-1eb329c7be31","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_nuklearis-leszereles-peszkov-trump","timestamp":"2025. január. 24. 12:40","title":"Moszkva kész lenne Washingtonnal tárgyalni a nukleáris leszerelésről, de aggódik a brit és a francia készletek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves Elsie Dot Stancombe és a kilencéves Alice da Silva Aguiar meggyilkolásában, valamint további nyolc gyermek és két felnőtt elleni gyilkossági kísérlet vádjában. Csütörtökön a bíróság kimondta az ítéletet. ","shortLead":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves...","id":"20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d.jpg","index":0,"item":"9d4b4060-75ec-414e-a340-35d80d69b5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","timestamp":"2025. január. 23. 19:15","title":"„Annyira örülök, hogy azok a gyerekek halottak”– 52 év börtönbüntetést kapott a fiú, aki három kislányt késelt halálra Southportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Spanyol kutatók vizsgálta arra jutott, hogy az időszakos böjtölés során érdemes a nap első felére, minél korábbra időzíteni az étkezéseket, mert akkor a szervezet képes alaposabban feldolgozni a táplálékot. A felfedezés sokak számára jelenthet segítséget a fogyásban.","shortLead":"Spanyol kutatók vizsgálta arra jutott, hogy az időszakos böjtölés során érdemes a nap első felére, minél korábbra...","id":"20250124_idoszakos-bojtoles-fogyokura-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266.jpg","index":0,"item":"b513b956-5512-45af-ab1c-667af9d54ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_idoszakos-bojtoles-fogyokura-egeszseg","timestamp":"2025. január. 24. 08:03","title":"Csak most derült ki valami a fogyásról: ha betartja, az segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","shortLead":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","id":"20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9.jpg","index":0,"item":"e47a0b9a-f85b-4b18-878b-11d889db9bb2","keywords":null,"link":"/360/20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Újabb fideszes agytröszt formálódik trollcsapatos képzésre építve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]