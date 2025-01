Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csaba annak idején Kásler Miklóst követte a poszton.","shortLead":"Polgár Csaba annak idején Kásler Miklóst követte a poszton.","id":"20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-sandor-belugyminiszter-polgar-csaba-foigazgato-megbizas-visszavonasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2.jpg","index":0,"item":"4f85f561-06fd-4936-ad97-55d4f9742965","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-sandor-belugyminiszter-polgar-csaba-foigazgato-megbizas-visszavonasa-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 13:44","title":"Pintér Sándor indoklás nélkül kirúgta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831d5271-37e8-4a89-ba5b-278371c47f6f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"A mikrozöldségeket mesterséges forrásokból tápláló beltéri üzemekbe már sok pénzt fektettek. A technológia egyelőre sokba kerül, de a klímaválság kikényszerítheti a folytatást.","shortLead":"A mikrozöldségeket mesterséges forrásokból tápláló beltéri üzemekbe már sok pénzt fektettek. A technológia egyelőre...","id":"20250128_fenntarthato-fejlodes-2025-vertikalis-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/831d5271-37e8-4a89-ba5b-278371c47f6f.jpg","index":0,"item":"db84265a-be94-4518-8beb-5eda678c2f50","keywords":null,"link":"/360/20250128_fenntarthato-fejlodes-2025-vertikalis-mezogazdasag","timestamp":"2025. január. 28. 17:13","title":"Helykihasználásból és termelékenységből jeles, energiafelhasználásból elégtelen: kinek éri meg a vertikális növénytermesztés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV megtagadta a belépést. ","shortLead":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV...","id":"20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67.jpg","index":0,"item":"8b52084c-66ee-4576-8bfa-e215f95a094d","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","timestamp":"2025. január. 28. 14:19","title":"Nem engedték be a zuglói polgármestert Rákosrendező területére, ahol a Mini-Dubajt húznák fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84d3fb8-21fb-4681-aef0-6ec2bf65af61","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lesújtó megállapításokat tett egy friss tanulmány a Nagy-korallzátonnyal kapcsolatban: súlyosabb lehet a korallok fehéredése, mint gondolták. ","shortLead":"Lesújtó megállapításokat tett egy friss tanulmány a Nagy-korallzátonnyal kapcsolatban: súlyosabb lehet a korallok...","id":"20250127_nagy-korallzatony-feheredes-merteke-kutatas-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84d3fb8-21fb-4681-aef0-6ec2bf65af61.jpg","index":0,"item":"5a5c6cc9-4556-4f86-8306-c37462bf66bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_nagy-korallzatony-feheredes-merteke-kutatas-katasztrofa","timestamp":"2025. január. 27. 20:03","title":"Óriási a baj a Nagy-korallzátonynál – van olyan korallfaj, aminek a 95%-a kipusztult tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1f53f-37a8-4332-8eb0-be683cd68d4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Áttörést jelenthet a xenotranszplantációban annak az amerikai nőnek az esete, akit még 2024 novemberében műtöttek meg New Yorkban, hogy génmódosított sertésvesét kapjon. Hamarosan Alabamába is hazatérhet.","shortLead":"Áttörést jelenthet a xenotranszplantációban annak az amerikai nőnek az esete, akit még 2024 novemberében műtöttek meg...","id":"20250128_genmodositott-sertesvese-transzplantacio-atultetes-towana-looney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a1f53f-37a8-4332-8eb0-be683cd68d4a.jpg","index":0,"item":"0a971f51-d5d1-4dbf-aaab-937736b4a228","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_genmodositott-sertesvese-transzplantacio-atultetes-towana-looney","timestamp":"2025. január. 28. 15:03","title":"Óriási orvosi siker: két hónapja él génmódosított sertésvesével egy amerikai nő, és jól érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e98143c-c921-47bb-8749-85c2ba6edc66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brokkoli és a spenót szerelemgyereke, aminek saját fesztiválja is van Spanyolországban. Arra is volt példa, hogy a Google fordítója annyira nem tudott mit kezdeni a rapini nevével, hogy véletlenül csiklónak fordította, egészen más értelmet adva így a galíciai fesztiválnak.","shortLead":"A brokkoli és a spenót szerelemgyereke, aminek saját fesztiválja is van Spanyolországban. Arra is volt példa...","id":"20250128_rapini-brokkoli-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e98143c-c921-47bb-8749-85c2ba6edc66.jpg","index":0,"item":"3e5cf236-b36e-4e53-9d1f-283015e29854","keywords":null,"link":"/elet/20250128_rapini-brokkoli-zoldseg","timestamp":"2025. január. 28. 06:01","title":"Olcsó, egészséges és finom, mégse ismerik itthon – bemutatjuk a rapinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e371f56f-0075-4a2e-a4a9-ee6473bbdc92","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Perecre, töltött káposzta, paprikás csirke és halászlé, mindez lefojtva csokigolyóval és kolbicével? Tzuyang megcsinálta, aztán még evett.","shortLead":"Perecre, töltött káposzta, paprikás csirke és halászlé, mindez lefojtva csokigolyóval és kolbicével? Tzuyang...","id":"20250129_koreai-zabalogep-vasarcsarnok-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e371f56f-0075-4a2e-a4a9-ee6473bbdc92.jpg","index":0,"item":"8d412d8c-a1c2-466e-9e06-3f411f41b9b1","keywords":null,"link":"/elet/20250129_koreai-zabalogep-vasarcsarnok-eves","timestamp":"2025. január. 29. 15:53","title":"A koreai zabálógép elment a Fővám téri Nagyvásárcsarnokba, és pont az történt, amire mindenki számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39f4d96-b6a7-48ce-8229-4012d96c338d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint minden dolgozó előtt nyitott a „továbbfoglalkoztatás” lehetősége.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint minden dolgozó előtt nyitott a „továbbfoglalkoztatás” lehetősége.","id":"20250128_Nem-arulja-el-a-kormany-hogy-hany-embert-bocsatanak-el-a-Magyar-Postatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39f4d96-b6a7-48ce-8229-4012d96c338d.jpg","index":0,"item":"2376f6a8-329b-474d-a082-35dcf65ef345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Nem-arulja-el-a-kormany-hogy-hany-embert-bocsatanak-el-a-Magyar-Postatol","timestamp":"2025. január. 28. 18:52","title":"„Programozott leépítés” – nem árulja el a kormány, hány embert bocsátanak el a Postától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]