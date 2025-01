Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b010e25e-e773-45a2-b04f-3d63c3a2a5cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb világsztárokkal bővült a fesztivál előadóinak listája, és elhangzottak az első magyar nevek is. ","shortLead":"Újabb világsztárokkal bővült a fesztivál előadóinak listája, és elhangzottak az első magyar nevek is. ","id":"20250128_sziget-fesztival-asap-rocky-post-malone-shawn-mendes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b010e25e-e773-45a2-b04f-3d63c3a2a5cc.jpg","index":0,"item":"f5d6c5be-1a87-4ca0-a9e3-99fd1f1b3feb","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_sziget-fesztival-asap-rocky-post-malone-shawn-mendes","timestamp":"2025. január. 28. 10:00","title":"A$AP Rocky, Post Malone és Shawn Mendes is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","shortLead":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","id":"20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91.jpg","index":0,"item":"b05b8703-3a96-4111-ae93-625f55bad6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","timestamp":"2025. január. 29. 09:02","title":"Elismerte a rendőrség, hogy egy olyan nap kordonbontása miatt indítottak eljárást momentumos képviselők ellen, mikor nem volt kordonbontás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Igen! Vagy nem. Attól függ, hogy a fizikai kutatásokat, vagy a tapasztalatot vesszük alapul.","shortLead":"Igen! Vagy nem. Attól függ, hogy a fizikai kutatásokat, vagy a tapasztalatot vesszük alapul.","id":"20250128_ki-lehet-nyitni-a-felrazott-szensavas-italt-spricceles-nelkul-pockolos-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c.jpg","index":0,"item":"f1dc832d-a7fd-4da9-86ab-8c4c6bd0b39b","keywords":null,"link":"/elet/20250128_ki-lehet-nyitni-a-felrazott-szensavas-italt-spricceles-nelkul-pockolos-modszer","timestamp":"2025. január. 28. 05:31","title":"Ki lehet nyitni a felrázott szénsavas italt spriccelés nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb99a15-dc4c-47c3-8f0c-f01b7a6f384b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem volt kedve busszal hazamenni, így indult az egész. ","shortLead":"Nem volt kedve busszal hazamenni, így indult az egész. ","id":"20250128_Reszegen-luxusauto-rendori-uldozes-kozben-totalkarosra-torte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bb99a15-dc4c-47c3-8f0c-f01b7a6f384b.jpg","index":0,"item":"ecc360e1-9f06-4d6d-bfa1-467f4a53b9ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Reszegen-luxusauto-rendori-uldozes-kozben-totalkarosra-torte","timestamp":"2025. január. 28. 07:35","title":"Részegen kötött el egy luxusautót egy férfi, majd a rendőri üldözés közben totálkárosra törte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de a kifizetést a NAV és a MÁK is megsarcolta.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de...","id":"20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610.jpg","index":0,"item":"d6b33232-3cf2-4f24-8ec8-a46465eb50ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","timestamp":"2025. január. 29. 15:11","title":"Több mint negyven százalékát inkasszálta az Iványi Gábor egyházához érkező 1%-os felajánlásoknak a NAV és a MÁK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","shortLead":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","id":"20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465.jpg","index":0,"item":"b468f991-49bd-4587-9dbd-bdb83113f8ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","timestamp":"2025. január. 29. 08:17","title":"Elvesznek egy kedvezményt a 25 év feletti frissjogsisoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","shortLead":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","id":"20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"a171ccc2-8ad4-4919-acaf-47e428262122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","timestamp":"2025. január. 28. 07:09","title":"14 százalékkal nőtt a villanyautók eladása világszinten tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit a ChatGPT-éivel. Az eredmény felemás, de nem mindegy, honnan nézve: ha mellé tesszük, mennyivel olcsóbb lehet a DeepSeek megoldása, már más a kép. Csak ne lenne a durva cenzúra.","shortLead":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit...","id":"20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b.jpg","index":0,"item":"a650c96d-d1ed-4e1d-ab2f-52a66ec8f081","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 16:18","title":"Pár nap alatt világhírű lett, de tényleg olyan jó a DeepSeek MI? Kipróbáltuk, és ízelítőt kaptunk a kínai cenzúrából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]